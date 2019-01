Seedorf: «Non fermiamo le partite per il razzismo, servono leggi e gesti alla Dani Alves»

ilnapolista

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) “I razzisti vanno identificati ed espulsi” Interessante intervista concessa da Clarenceal Corriere della Sera. Perlenon dovrebbero essere fermate in caso di cori razzisti.norme chiare, è per l’individuazione dei razzisti e la loro espulsione dagli stadi. E auspicaclamorosi che disinneschino il, come quello che feceche raccolse e mangiò la banana che un razzista gli aveva lanciato in campo.«È sbagliato fermare le– dice al Corriere della sera -. Dell’episodio di Koulibaly in Inter-Napoli so tutto. Non ho parlato con Kalidou né con il mio amico Carlo Ancelotti, ma ho opinioni precise. Sono troppi anni che in Italia si accettano i cori razzisti che partono da piccoli gruppi di ultrà. Il 99% delle persone allo stadio sono veri tifosi che hanno il diritto di assistere allo spettacolo per il quale ...