Salvini | cedere a minacce e ricatti Ue e ong è segnale debolezza

Salvini : "Cedere a scafisti e ong è un segnale di debolezza" : Salvini non si discosta dalla linea dura sui migranti. “Mentre col premier e col ministro dell’Interno polacco parliamo di protezione delle frontiere esterne dell’Europa e di sicurezza - dice Salvini - leggo che a Bruxelles fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e Ong. Sono e rimarrò assolutamente contrario a nuovi arrivi in italia. E continuo a lavorare per espellere i troppi clandestini ...

Zaia dalla parte di Salvini : "Cedere a nuovi sbarchi alimenta il racket dei migranti" : Nel braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte si inserisce, danno manforte al ministro dell'Interno, Luca Zaia . Il governatore del Veneto, infatti, sposa la linea dura del responsabile del ...

Dl Sicurezza - Fattori (M5s) : “Non c’è nel contratto. Cedere a politica becera e xenofoba di Salvini non me l’aspettavo” : “Dl Sicurezza? Chiariamo: questa roba nel contratto di governo non c’è, né è presente la questione sui porti. Anzi, nel contratto si parla di rimpatri, cosa che non è stata per niente affrontata, e di accorciamento delle procedura di riconoscimento della richiesta d’asilo. E invece il dl Sicurezza la allunga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ...

Perché Conte non è disposto a cedere Palazzo Chigi a Salvini : Roma, 20 dic., askanews, - I sondaggi continuano a dare una Lega in ascesa, e Matteo Salvini prenota Palazzo Chigi. E' pronto a cederglielo dopo le Europee? 'Onestamente no, non sono pronto a questo ...

Matteo Salvini - il pg di Cassazione sui fondi della Lega : 'Rigettare il ricorso - procedere al sequestro' : Riprende l'assedio giudiziario nei confronti di Matteo Salvini e della Lega. Il procuratore generale della Cassazione, Marco Dall'Olio , ha infatti chiesto il rigetto del ricorso della Lega contro l'...

Ricatto M5s : prescrizione o salta il decreto Sicurezza. Salvini sul punto di cedere : Mancano solo le convergenze parallele, per il resto c'è bisogno di tutto l'armamentario della Prima Repubblica, dei polverosi rituali della vecchia politica, per provare a salvare il governo del ...