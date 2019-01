Nebbia a Firenze | disagi in aeroporto

meteoweb.eu

: La nebbia blocca l'aeroporto #firenze - toscanamedianew : La nebbia blocca l'aeroporto #firenze - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Nebbia fitta sulla Piana fiorentina, disagi a Peretola. Visibilità molto ridotta anche sulle autostrade toscane e sulla F… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) A causa dellasi registranoall’Amerigo Vespucci di: 2 i voli in arrivo cancellati, 6 quelli dirottati e 4 in ritardo. Sei i voli in partenza cancellati, uno è stato dirottato e 3 segnalano ritardo.L'articoloinMeteo Web.