optimaitalia

: «Bohemian Rhapsody» al cambio della guardia di Buckingham Palace Video - Corriere : «Bohemian Rhapsody» al cambio della guardia di Buckingham Palace Video - OptiMagazine : Le guardie reali intonano Bohemian Rhapsody, l'omaggio ai Queen della Regina Elisabetta (video) @QueenWillRock… - MarinaSgorbati : L'omaggio della Guardie Reali inglesi a Freddie Mercury: suonano «Bohemian Rhapsody» -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)L'apostolato del biopic interpretato da Rami Malek continua a produrre i suoi effetti: lee omaggiano il brano che ha ispirato il film di Bryan Singer sull'ascesa di Freddie Mercury e dei. L'esibizione è stata immortalata in un video girato da alcuni testimoni fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Il brano è stato eseguito nella versione orchestrale in tutte le sue parti, dal cantato pop all'interludio corale, fino all'esplosione rock che ancora oggi scatena i più sentiti headbanging in tutto il mondo.Il brano, contenuto nel disco "A night at the Opera" (1975), è una suite costruita come rapsodia, un componimento dallo stile libero e sfaccettato. La storiadiscografia lo ha spesso classificato come il singolo più belloseconda metà del Novecento per la sua struttura complessa e composta da più parti apparentemente ...