Desirée uccisa nel 2002 | l' adulto del branco Giovanni Erra chiede la revisione del

Desirée Mariottini - i risultati dell’autopsia sul corpo della 16 stuprata e uccisa : Drogata, violentata, uccisa. La vita di Desirée Mariottini, studentessa, 16 anni, viso d’angelo e capelli lunghi è stata spazzata via in una serata d’autunno a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Il giudice delle indagini preliminari Maria Paola Tomaselli ha convalidato i fermi e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i senegalesi Brian M., Mamadou G. e per il nigeriano Alinno C. I tre stranieri fermati per lo ...