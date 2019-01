Carnival Games - recensione

eurogamer

: Carnival Games è un'intera fiera piena di giochi e passatempo nel palmo della vostra mano... o quasi. #recensione - Eurogamer_it : Carnival Games è un'intera fiera piena di giochi e passatempo nel palmo della vostra mano... o quasi. #recensione -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) È assai probabile che almeno una volta abbiate già sentito parlare di. È una serie nata su Wii in quel convulso periodo in cui tutti si lanciavano sull'innovativa console di Nintendo, ma aveva una sua dignità. A dirla tutta era un gioco abbastanza divertente e un po' diverso dal solito. Il successo fu discreto, al punto da generare alcuni spin-off e addirittura un capitolo VR non esattamente convincente. L'arrivo su Switch era praticamente inevitabile, e infatti eccolo qui.è un party game composto da 20 mini-giochi che hanno come filo conduttore quelle "fiere di paese" tanto care agli americani. Avete presente quelle che di tanto in tanto ancora si vedono nei film vintage, in cui i visitatori possono cimentarsi con il tiro al barattolo, la pesca del pesce, la prova di forza e via dicendo? Ecco, prendete una di quelle, togliete la puzza di fritto, i ...