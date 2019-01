Bafta 2019 | l’Oscar britannico | tutte le nomination | in testa c’è “La favorita”

optimaitalia

(Di mercoledì 9 gennaio 2019)Stamattina, via streaming, gli attori Hayley Squires (Io, Daniel Blake) e Will Poulter (Detroit, Bandersnatch), hanno annunciato ledegli EE British Academy Film Awards, più comunemente detti. La 72esima edizione del premio, l’equivalentedegli Oscar, viene assegnato annualmente dalla British Academy of Film and Television Arts () al meglio della produzione cinematografica principalmente in lingua inglese.IAwards sono considerati il terzo premio più importante dopo Oscar e Golden Globes. E visto che i votanti degli Academy Awards avranno, a partire da oggi, altri cinque giorni per esprimere le loro preferenze per ledegli Oscar, le cinquine deipotrebbero costituire un forte motivo di influenza sulle loro scelte.E allora vediamole, nel dettaglio, ledai. Il grande favorito, scusate ...