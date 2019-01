Strepitoso 2019 per Bixby in Italiano e con supporto alle app Google sui Samsung Galaxy?

optimaitalia

(Di martedì 8 gennaio 2019)inè oramai una realtà, seppur con le sue dovute limitazioni ma l'assistente vocale del produttore asiatico si appresta a vivere undavvero, almeno standodichiarazioni giunte dalla stessain apertura del CES di Las Vegas. Il servizio vuole recuperare terreno rispetto alla concorrenza e forse ha pianificato il modo migliore per farlo.Riavvolgiamo prima il nastro delle notizie relative ain: la prima distribuzione dell'assistente vocale nella nostra lingua è avvenuta a dicembre ma solo nella versione beta e sulS9 e Note 9 aggiornati ad Android 9 Pie. Indubbiamente per la versione stabile dell'assistente e pure per la conseguente distribuzione su dispositivi precedenti come ilS8 e il Note 8 la strada da fare non manca: tuttavia con il via all'operazione nostrana, le speranze di avere un ...