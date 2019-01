Spazio | stelle guida laser per i telescopi del futuro

meteoweb.eu

(Di martedì 8 gennaio 2019) Finora, sono 3.900 i pianeti confermati al di fuori del nostro Sistema Solare. La maggior parte di essi è stata rilevata attraverso una tecnica conosciuta come metodo dei transiti, che misura la diminuzione periodica della luce della stella causata dal passaggio del pianeta davanti a essa. Con questa tecnica – spiega Global Science – gli astrofisici possono calcolare le dimensioni di un esopianeta e la sua distanza dalla stella. Ma per ottenere maggiori informazioni e rilevare possibili tracce di vita, gli scienziati devono avvalersi di strumenti più potenti. Per questo motivo, gli ingegneri della Nasa stanno lavorando allo sviluppo dispaziali di nuova generazione, compresi i‘segmentati‘, cioè costruiti da molteplici tasselli che si comportano come un singolo specchio. La sfida che ideldovranno affrontare, sarà quella di riuscire a ...