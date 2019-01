Migranti, Ue: basta a rinvii sbarchi

: La vicenda dei #migranti a bordo di 2 navi a largo di #Malta. Intervista al #Tg2rai del ministro dell'Interno… - tg2rai : La vicenda dei #migranti a bordo di 2 navi a largo di #Malta. Intervista al #Tg2rai del ministro dell'Interno… - TgLa7 : #Migranti @matteosalvinimi : 'basta ricatti. Non cambio idea' - ClaudioRoasio : @matteosalvinimi Alle ong Migranti basta far sapere che se in mare l Italia come per queste e se vogliono priprio v… -

"Gli Stati membri ora dimostrino solidarietà concreta.Le persone a bordo devono essere sbarcate in sicurezza,senza ulteriori". Così il portavoce della Commissione Ue Schinas suibloccati al largo di Malta. "I contatti continuano. Si sono fatti progressi", aggiunge. Sulle frasi di ministri italiani sui Gilet Gialli: "Non commentiamo altri commenti", spiega la Commissione, ribadendo il sostegno a Macron. Riguardo al decreto in soccorso di Carige:"Pronti a discutere degli strumenti disponibili".(Di martedì 8 gennaio 2019)