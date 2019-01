La scelta di Salvini | “Non chiudo gli stadi per i cori razzisti” 

Pensioni - Salvini : “Penalizzazioni con quota 100? Noi diamo la possibilità di scelta. Non obblighiamo nessuno” : “Non ci saranno penalizzazioni, si comincerà all’inizio del nuovo anno e ci sarà libertà di scelta: chi vuole, avrà il diritto di recuperare i contributi, di recuperare la propria vita e andare in pensione; chi riterrà di rimanere al proprio posto di lavoro potrà farlo. Noi diamo una opportunità, non obblighiamo nessuno a fare niente“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito al calcolo dell’Ufficio ...

Diciotti - procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini : “Stop a sbarco scelta politica insindacabile dal giudice” : Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti è “giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, di chiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agosto si è riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro”. Così la procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro ...