Kim Jong-un in Cina | vertice con Xi Jinping Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per

Corea del Nord - Kim Jong-un in visita in Cina su invito Xi Jinping : Il leader NordCoreano Kim Jong-un si trova in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato di Pyongyang Kcna. La visita durerà fino al 10 gennaio e, spiegano i ...

35 anni di Kim Jong-un - 10 cose sul leader nordcoreano (anche se non sappiamo se sono vere) : LA DATAL’INFANZIALE PASSIONILE UCCISIONIL’AGIOGRAFIAI CAPELLILE DONNEIL BINOCOLO E IL RESTO DELL’ARMADIOIL SUDUSA AMICI O NEMICI?La pettinatura non è cambiata, il peso, delle due, è salito ancora, ma l’abito non è quello con cui siamo abituati a vedere Kim Jong-un. Il leader nordcoreano si è presentato al suo paese, in tv, pe il discorso di inizio anno in abiti occidentali: giacca e cravatta al posto dell’abituale cappotto scuro o della camicia ...

I 35 anni di Kim Jong-un : bilancio di un dittatore da meme : Kim Jong-un (foto: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images) Ne ha combinate di cose per essere un trentacinquenne. Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, oggi dovrebbe compiere gli anni, trovandosi quindi nel mezzo del cammin di sua vita. Bisogna usare il condizionale, perché come spesso capita alle creature mitiche, la data di nascita non è certa: 8 gennaio 1984, dicono le fonti ufficiali, ma c’è da fidarsi? Diciamolo subito: è ...

Coree - Kim Jong-un è giunto a Pechino : 6.45 Il treno verde del leader nord-coreano, Kim Jong-un, è arrivato a Pechino per una visita di quattro giorni in Cina. Il suo arrivo è stato annunciato dall'agenzia di stampa sud-coreana,Yonhap. Il leader nordcoreano, che dovrebbe compiere oggi 35 anni, è accompagnato dalla moglie, Ri Sol-ju, dal suo braccio destro, Kim Yong-chol, e dai ministri degli Esteri e della Difesa, Ri Yong-ho e No Kwang-chol.

Corea del Nord - l'ambasciatore di Kim Jong Un a Roma è fuggito : "Protetto dall'Italia" - disastro per il regime : Scontro diplomatico tra Italia e Corea del Nord. l'ambasciatore di Kim Jong-un "reggente" in Italia per oltre un anno, Jo Song-gil, ha chiesto asilo con la sua famiglia a inizio dicembre in un "imprecisato Paese occidentale". Lo riporta il quotidiano sudCoreano JoongAng Ilbo, citando fonti diplomati

Cina propone di mediare rappacificazione tra USA e Nord Corea dopo discorso di Kim Jong-un - : ... durante cui ha definito il nuovo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come una delle priorità principali nella politica estera nazionale nel 2019, ma allo stesso tempo ha ...

Kim Jong-un si cambia d'abito ed entra nel club dei leader mondiali : E basterebbe confrontare l'immagine del discorso di Kim di martedì con quella degli altri leader del mondo per capire quanto sia cambiata, in un solo anno, la situazione nella penisola e il ruolo di ...

Kim Jong-un si cambia d’abito ed entra nel club dei leader mondiali : Roma. Non è rimasto niente dell’immagine del leader folle e squilibrato che l’occidente aveva costruito intorno a Kim Jong-un, al potere in Corea del nord da ormai otto anni. E basterebbe confrontare l’immagine del discorso di Kim di martedì con quella degli altri leader del mondo per capire quanto

Un anno senza i missili di Kim Jong-un - anche grazie a Donald Trump : ... a Pyongyang: le due Coree hanno ridotto i posti di guardia al confine e promettono nuovi collegamenti stradali e ferroviari per unire, un giorno, la penisola al resto dell'Asia e del mondo. Il ...

Corea del Sud - attacco hacker da Kim Jong-un?/ Rubati i nomi di mille disertori di Pyongyang : Circa mille nomi di fuggiaschi dalla Corea del Nord sono stai hackerati a Seul, il primo sospetto va alle autorità di Pyongyang

La polemica sulle maschere di bellezza di Kim Jong-un vendute in Corea del Sud : In Corea del Sud stanno togliendo dagli scaffali di alcuni negozi le maschere di bellezza del dittatore nordCoreano Kim Jong-un. Il caso ha creato un polverone che ha spinto l'azienda produttrice, la 5149, a ritirare il prodotto. La maschera di bellezza veniva confezionata negli unification nuclear bomb packs, presentati con un video sul profilo Instagram della società. In questo si vede un finto allarme nucleare, mentre il testimonial ...

Interpol - il nuovo presidente è il sudcoreano Kim Jong Yang - : "Il mondo sta affrontando cambiamenti senza precedenti, che presentano enormi sfide per la pubblica sicurezza. Per superarli abbiamo bisogno di una visione chiara: dobbiamo costruire un ponte verso ...

Interpol - il sudcoreano Kim Jong-Yang è il nuovo presidente : Si rompono gli indugi sul nuovo presidente dell'Interpol: la poltrona sarà occupata dal sudcoreano Kim Jong-Yang, eletto dai 194 Paesi membri dell'organizzazione internazionale della polizia criminale ...

Corea del Nord - Kim Jong-Un starebbe testando una nuova arma - summit con gli USA nel 2019 : Al momento, i negoziati tra gli USA e la Corea del Nord (nella persona del suo leader supremo Kim Jong-Un, 34 anni) sono in una fase di stallo. Proprio per questo, sembra che il dittatore sia tornato a muoversi nella direzione per lui più familiare, ovvero, quella degli armamenti. I media locali hanno comunicato recentemente il successo riguardante una nuova arma tattica ad alta tecnologia, di cui non si conoscono ancora i particolari. Il test ...