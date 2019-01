Inter riprende allenamenti ad Appiano

Caccia alle balene - il Giappone dice addio alla Commissione Internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

Calciomercato Inter - Nainggolan sospeso : riprende quota l’ipotesi Cina : Calciomercato Inter – L’Inter che ha deciso di escludere dall’attività agonista di Radja Nainggolan per un non ben specificato motivo è senza dubbio la notizia del giorno in casa nerazzurra. Un vero e proprio caso, dovuto, secondo quanto riportato da Sky Sport, a dei numerosi ritardi alle sedute di allenamento ad Appiano Gentile. Un ultimo […] L'articolo Calciomercato Inter, Nainggolan sospeso: riprende quota ...

Manovra - Conte Interrotto più volte dalle proteste del Pd. E Casellati riprende Bellanova : “Stia zitta” : Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le Contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni ...

Jared Leto Interrompe il concerto dei Thirty Seconds To Mars per riprendere la security : “Siete troppo aggressivi” (video) : Jared Leto interrompe il concerto dei Thirty Seconds To Mars per riprendere gli addetti alla sicurezza scagliati contro un ragazzo. È quello che è accaduto durante il concerto dei Thirty Seconds To Mars a Sacramento, in California, lo scorso 6 dicembre, e alcuni fan hanno ripreso con il cellulare quanto accaduto durante la serata. Jared Leto, il leader del gruppo, ha ritenuto opportuno intervenire a favore del ragazzo e contro la sicurezza, ...

Il papà di Rugani attacca sui social : "Daniele - ci riprenderemo tutto con gli Interessi" : Daniele Rugani , almeno sulla carta, è considerato uno dei migliori giovani difensori italiani. Il classe '94, però, ha semrpe faticato a farsi spazio sia nella Juventus e di conseguenza in nazionale. ...

Daniele Rugani non sta vivendo un grande momento con la Juventus ed il padre Ubaldo ha tuonato sui social Il padre di Daniele Rugani ha affidato ai social il proprio pensiero sul figlio. Il signor Ubaldo, attraverso il proprio account Facebook ha parlato del momento di Daniele. Non certo un periodo fortunato, con panchine a ripetizione sia con la Juventus che con la Nazionale del nuovo corso targato Mancini: "Non c'è bisogno di dire ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL inizia a riprendersi dall’Intervento ma… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato dei problemi di salute di SAMUEL Alday (Juan Gareda): il ragazzo assisterà infatti ad un bacio tra la fidanzata Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e il fratello Diego (Ruben de Eguia) e, al termine di una colluttazione fisica con lui, avrà la peggio poiché sbatterà inavvertitamente la testa sullo spigolo di un tavolino. A seguito dell’ascesso ...

Roma. Il Tmb a Guidonia - una discarica a Riano e via l’Interdittiva antimafia : così Cerroni punta a riprendersi la ‘monnezza’ : Guidonia, Rocca Cencia e non solo: adesso il ‘Supremo’ torna in gioco. Su tutta la linea. Non che fosse mai uscito dalla partita, sia chiaro. Ma ora che “non è più mafioso”, assolto con formula piena dal Tribunale di Roma per i reati di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti, il 92enne Manlio Cerroni può riprendere a pieno diritto a recitare un ruolo di influenza preminente nella politica romana e laziale sul tema a lui più ...

L'Inter riprende il Barcellona con Icardi : finisce 1-1 al Meazza : L'Inter di Luciano Spalletti si dimostra un osso davvero duro per tutti in questa Champions League e lo testimonia l'1-1 finale maturato contro il Barcellona di Ernesto Valverde. La partita è stata intensa e comandata per lunghi tratti dai blaugrana con i nerazzurri che non hanno disdegnato a tentare di giocare, imbastendo anche qualche buona trama. Le parate di Handanovic e l'imprecisione dei giocatori blaugrana hanno permesso alL'Inter di ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.