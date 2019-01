Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti sul cimitero di Comiso

Il Movimento 5 Stelle chiede scusa ai gilet arancioni : "Ci abbiamo provato - scusate se non siamo riusciti" : Il Movimento 5 Stelle chiede perdono ai gilet arancioni. "Ci abbiamo provato in tutti i modi ad introdurre la deroga per le gelate, ma è stata stralciata dalla legge di bilancio. Chiediamo scusa per non esserci riusciti". Giuseppe L'Abbate e Gianpaolo Cassese, parlamentari del Movimento 5 Stelle, rispondono così alle proteste di agricoltori e olivicoltori pugliesi, che in migliaia sono scesi in piazza Prefettura a Bari per chiedere ...

Le trivelle spaccano il Movimento 5 Stelle - l'ira di Costa : 'Non firmerò mai' : E così accade che buona parte della giornata politica di ieri è stata scandita dalla battaglia intorno a sette trivelle, alcune dell'americana Global Mede, assurte a simbolo di coerenza politica. ...

Lega e Movimento 5 stelle divisi sul reddito di cittadinanza esteso anche agli immigrati regolari. Di Maio fa la conta : Matteo Salvini si è sempre dichiarato contrario ad allargare il reddito agli stranieri. Ad aprile le prime lettere, l'assegno medio sarà di 498 euro a persona -

Quante persone ha espulso il Movimento 5 Stelle? : Nella passata legislatura, tra espulsi e fuoriusciti, sono stati 40 i parlamentari a lasciare il Movimento, volenti o nolenti. In questa legislatura gli espulsi tra deputati e senatori finora sono 3, con gli ultimi provvedimenti presi il 31 dicembre scorso. Ma ci sono anche parlamentari europei e amministratori locali. Abbiamo ripercorso i casi più noti.

Rivoluzione Movimento 5 Stelle - espulso il senatore Gregorio De Falco - ma non è il solo : Arriva l’espulsione di alcuni senatori 5 Stelle, parliamo del senatore Gregorio De Falco, Saverio De Bonis e gli eurodeputati; Marco Valli e Giulia Moi Il collegio dei Probiviri del M5s ha espulso i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi, per “reiterate violazioni” dello Statuto e del Codice Etico. Lo comunica il blog delle Stelle in un post. Per il senatore Lello Ciampolillo ...

Ora De Falco si sfoga : "Deriva illiberale nel Movimento 5 Stelle" : "La mia espulsione è incostituzionale. Nel Movimento 5 Stelle è in atto una deriva illiberale. Non c'è spazio per democrazia". In un'intervista all'Huffington Post, l'ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco lancia accuse pesantissime al M5s dopo la decisione del collegio dei probiviri di cacciarlo insieme al collega De Bonis e agli europarlamentari Moi e Valli per "ripetute violazioni del codice etico". De Falco - divenuto celebre per avere ...

Adolf Hitler come il Movimento 5 Stelle : torna a circolare in rete una vecchia fake news : A quanto pare le fake news non vanno mai in scadenza (e nemmeno in vacanza durante il periodo natalizio): negli ultimi giorni ha ricominciato a diffondersi sui social una presunta citazione di Adolf Hitler, con l'intento di equiparare il Partito Nazionalsocialista Tedesco al MoVimento 5 Stelle. La citazione è in realtà un 'taglia e cuci' decontestualizzato David Puente, noto debunker che gestisce un blog anti-bufale, ha pubblicato giusto ieri un ...

"Governo - a pagare lo scotto della Manovra potrebbe essere il Movimento Cinque Stelle. I rischi che corre il Paese". Intervento di Franco ... : ... con tutte le conseguenze politiche che si sono prodotte nelle nazioni in cui i debiti pubblici ammontavano al più del doppio dell'economia reale. Gli effetti che ne sono scaturiti sono ben noti: ...