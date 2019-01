F1 | Pascal Wehrlein sarà il nuovo development driver della Ferrari Il tedesco sostituirà

oasport

(Di martedì 8 gennaio 2019) Gli effettirivoluzione interna allaancora si possono avvertire chiaramente. L’uscita di scena del Team Principal Maurizio Arrivabene e l’incarico affidato al direttore tecnico Mattia Binotto è stato una specie di fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti. In linea con quanto successo, i cambiamenti non sono finiti qui e potrebbero essere diversi.Tra questi, vi è l’arrivo del. Il 24enne nativo di Sigmaringen svolgerà il ruolo di, ovvero di pilota addetto al simulatore, prendendo il posto del russo Daniil Kvyat tornato al volanteToro Rosso nel campionato 2019., che era sotto contratto con la Mercedes fino al 31 dicembre 2018, ha subito colto la palla al balzo e si è messo al lavoro per portare avanti un programma di lavoro intenso. Con un passato di 40 gare e 6 punti in F1, ottenuti con Manor ...