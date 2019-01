Di  Maio torna ad attaccare la Francia del governo Macron 

agi

(Di martedì 8 gennaio 2019) "Cambiamento". La parola chiave delgialloverde come ragione fondante del movimento dei gilet gialli. Luigi Di Maio replica a muso duro allae, su Facebook, rinfaccia all'Eliseo le parole durissime a suo tempo arrivate contro l'attuale esecutivo. E accusa sul fronte caldo dei migranti, un'emergenza, è la tesi del vicepresidente del Consiglio, di fatto provocata anche dalle politiche dei 'cugini' d'Oltralpe. "La ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau, dopo la mia lettera di ieri mattina ai Gilet Gialli, ha dichiarato: 'Lasi guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro'. Forse si dimentica di quando il suo presidente, Macron, parlando del nostroci aveva paragonato alla lebbra: 'Li vedete crescere come una lebbra, un ...