Di Maio torna ad attaccare la Francia del governo Macron : "Cambiamento". La parola chiave del governo gialloverde come ragione fondante del movimento dei gilet gialli. Luigi Di Maio replica a muso duro alla Francia e, su Facebook, rinfaccia all'Eliseo le parole durissime a suo tempo arrivate contro l'attuale esecutivo. E accusa sul fronte caldo dei migranti, un'emergenza, è la tesi del vicepresidente del Consiglio, di fatto provocata anche dalle politiche dei ...

Pensioni minime - Di Maio promette aumenti ma i conti non tornano : La pensione di cittadinanza è solo annunciata, ma già fa discutere. Durissimo l'ex ministro Damiano: "Soltanto con un...

Di Maio torna a Bruxelles per sponsorizzare il "Manifesto dei sette" : Si lavora per la rimonta e per arginare la Lega. La prima tappa del 2019 è infatti Bruxelles. E' qui, dopo aver trascorso un paio di giorni nelle zone del bellunese colpite dal maltempo, che Luigi Di Maio tornerà già all'inizio della prossima settimana per discutere e a ultimare il "Manifesto dei sette". Manifesto che vuole essere anti-Salvini e contro le destre estreme, che mira a riformare l'Eurozona, a scardinare l'asse ...

Ncc tornano in piazza a Roma. Bruciato manichino di Di Maio : Gli autisti delle auto a noleggio con conducente minacciano: 'Ci ascoltino o blocchiamo il paese'. E a Mattarella chiedono di non firmare il decreto -

Di Battista torna in Italia e Di Maio adesso rischia : Alessandro Di Battista sta tornando in Italia. È stato lo stesso ex parlamentare grillino ad annunciare il suo rientro a casa su Facebook . Poche parole quelle di Dibba che però di certo aprono una ...

Mara Maionchi torna a parlare della sua lotta contro il cancro : “Non c’è certezza del domani - bisogna godersi ogni ora” : Mara Maionchi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Mara Maionchi è tornata a parlare della sua lotta contro il cancro: “Fino ad ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli. Questo è un problema che ...

Di Maio avverte Salvini : "Se torna con Berlusconi si suicida" : "tornare con Berlusconi? Per la Lega sarebbe un suicidio politico". Parola di Luigi Di Maio. In un'intervista di oggi al Fatto Quotidiano, il capo politico del Movimento 5 Stelle manda un avvertimento sinistro all'alleato di governo. Lanciando al tempo stesso delle accuse infamanti al Cavaliere. "Berlusconi, se ho capito bene, promette di comprare parlamentari per andare al governo con la Lega e altri transfughi. Se Salvini vuole suicidarsi ...

Sul Fatto del 14 dicembre : Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B” : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...

Di Maio : Su pensione cittadinanza non si torna indietro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Grazie Salvini! Grazie Di Maio! Per merito vostro la vera politica sta per tornare : Da mesi sto alla finestra a pensare, rifiutando inviti sia in tv sia a scrivere sui giornali. Le mie esternazioni sono state parche, tanto che qualcuno mi ha accusato di “afonia” nei confronti di un governo che, pro quota, ho appoggiato. Ho votato, infatti, due volte il M5s: una volta nella passata legislatura alla Camera e il 4 marzo 2018 alla Camera e al Senato. Mi sento, quindi, responsabile degli sviluppi, per quanto mi concerne. ...

Le Iene tornano su papà Di Maio : "Altri tre in nero?" : Nuove rivelazioni nell'inchiesta de Le Iene sull'azienda edile della famiglia del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio . Dopo il caso di Salvatore Pizzo emerso domenica scorsa, nella ...