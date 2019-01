Camera | cambiano i gestori e aumentano i prezzi alla buvette | caffè a 1 euro e piadine a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 gennaio 2019) Dieci centesimi in più per il, cinque per una bottiglietta d’acqua e ben 35 per una piadina. I parlamentari, al rientro dalle ferie natalizie, hanno trovato una ‘brutta sorpresa’di Montecitorio: iaumentati. Il listino del ‘bar’ della, complice la gara d’appalto del servizio ristorazione vinta dcooperativa Cir Food, si è ‘allineato’ con il tariffario standard. Così se prima un espresso costava 90 centesimi, ora verrà un. Per una coppetta di frutta si dovranno sborsare 2,20, a fronte dei 2 precedenti. In rialzo anche le bottigliette di minerale che da 50 centesimi passano a 55.“Ladei deputati – spiega all’Adnkronos Daniela Fabbi, Communication Manager della società che ha sostituito la vecchia Compass group Italia- ha introdotto per la prima volta nel bando i criteri ...