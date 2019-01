Boldi e De Sica o Salvini e Di Maio?

Storie italiane - Massimo Boldi a Eleonora Daniele : 'Io e Christian De Sica siamo come fratelli' : 'Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d'altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile'. Lo ...

Storie italiane - Massimo Boldi a Eleonora Daniele : "Io e Christian De Sica siamo come fratelli" : "Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d’altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile". Lo dice Massimo Boldi a Storie italiane. "Un altro momento molto complicato è stato quando Christian ha av

Il legame Boldi-De Sica nella grafia : MASSIMO BOLDI La presenza di un gesto sostanzialmente curvilineo ci porta a dire che Boldi possiede un carattere aperto e disponibile, con notevoli spinte e slanci verso gli aspetti più goderecci ...

Capodanno 2018 : Lillo & Greg e Boldi-De Sica le coppie contro il botto : E´ iniziato il countdown per i festeggiamenti dell´ultimo giorno del 2018. Quest´anno la campagna d´informazione e sensibilizzazione sull´uso corretto e consapevole dei ...

Capodanno : spot della Polizia con Boldi-De Sica e Lillo&Greg : Anche quest'anno la Polizia di Stato è fortemente impegnata nella campagna d'informazione e sensibilizzazione sull'uso corretto e consapevole dei fuochi artificiali, con 4 testimonial d'eccezione: ...

«Amici come prima» - perché Boldi e De Sica non finiranno mai di piacere : Amici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaAmici come primaIl cinepanettone piace, e a dirlo sono i numeri. Amici come prima, pellicola che ha segnato il ritorno alle commedie natalizie della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica, s’è fatta largo al botteghino delle feste, raggiungendo la seconda posizione. Il film, arrivato a tredici anni dall’ultimo titolo che li ha visti insieme, è uscito ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 26 dicembre 2018. Boldi e De Sica ospiti da Chiambretti : Piero Chiambretti Rai1, ore 21.25: Cenerentola Film del 1950 diretto da Clyde Geronimi, con Ilene Woods, Eleanor Audley, Verna Felton, Rhoda Williams, James MacDonald, Luis van Rooten. Trama: Dopo la morte del padre, Cenerentola vive come una serva nella dimora di famiglia, succube della matrigna, la perfida Lady Tremaine, e delle sorellastre Anastasia e Genoveffa. Consolata dall’affetto delle creaturine che popolano la casa, tra cui i ...

Massimo Boldi e Christian De Sica - il botto del cinepanettone : primi al botteghino con Amici come prima : Il miracolo di Natale si è ripetuto ancora. Al botteghino, dove Amici come prima della coppia Boldi-De Sica, dopo dodici anni dalla ultima volta insieme, s'è presa il primo posto degli incassi natalizi, con 1 milione 334 mila euro davanti al Mary Poppins che si è fernata poco sotto il milione di eur

Boldi e De Sica - una coppia da ridere : gli aneddoti durante le riprese di 'Amici come prima' : Il loro sodalizio al cinema si era interrotto nel 2005 dopo 'Natale a Miami', ma ora finalmente Massimo Boldi e Christian De Sica tornano ad essere, almeno sul grande schermo, 'Amici come prima', il ...

Boldi deluso dall’ex fidanzata Loredana : “De Sica mi ha aiutato molto” : Vita privata Massimo Boldi: l’attore racconta della delusione avuta dall’ex fidanzata Loredana De Nardis Massimo Boldi non ha più fiducia nell’amore. Dopo la morte della moglie Marisa e la delusione avuta dall’ex fidanzata Loredana De Nardis, il popolare attore non crede più nei rapporti a due. “La ferita è ancora aperta”, ha confidato Boldi a […] L'articolo Boldi deluso dall’ex fidanzata Loredana: ...