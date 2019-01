Android arriva ovunque | anche sui binocoli | NexOptic presenta DoubleTake | con display da

Xiaomi Redmi Note 4 : arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid : Xiaomi Redmi Note 4 riceve Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid versione 5: ottima autonomia e molte personalizzazioni; la fotocamera potrebbe essere migliore. L'articolo Xiaomi Redmi Note 4: arriva Android 9.0 Pie grazie alla ROM crDroid proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 con Android 9 Pie e altre novità arrivano sui modelli della serie Xiaomi Mi 8 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento alla versione stabile della MIUI 10 basata su Android 9 Pie per i vari modelli della serie Xiaomi Mi 8

Il tweet arriva da Android - questa volta la gaffe è di Apple : Qualcuno del team Apple Music utilizza smartphone o tablet Android: questa volta la gaffe è di Apple, che ha pubblicato un post attraverso l'app di Twitter per Android.

Sul Play Store arriva una domenica con molte offerte su app e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare la domenica?

Android 9 Pie arriva su OnePlus 5 e 5T con le Open Beta 22 e Open Beta 20 : OnePlus rilascia Open Beta 22 per OnePlus 5 e Open Beta 20 per OnePlus 5T, entrambe basate su Android 9 Pie, con altre piccole novità.

Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android : Tra le novità introdotte da Google Chrome 71 ne troviamo anche una che riguarda la condivisione, che si arricchisce del supporto alle Web App

Microsoft To-Do per Android : arriva il supporto al multi-account : Microsoft To-Do, l'app di liste e promemoria sviluppata dai developer di Redmond, ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento numerato 1.45.98 per gli smartphone e i tablet Android. Changelog Aggiunto il supporto al multi-account. Fix di bug. "Movies we should watch together", "Chores" or that "New job search" list —scared of accidentally sharing a list with your boss? We now support multiple accounts on Android (update 1.45), ...

Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 8 con la nuova MIUI 10 Global Stabile : Xiaomi Mi 8 riceve l'aggiornamento ad Android 9 Pie con la versione Global Stabile di MIUI 10, in fase di rollout a pochi giorni dalla versione cinese.

Android 9 Pie arriva su Samsung Galaxy Note 9 e Xiaomi Mi 8 Explorer Edition : Android 9 Pie arriva in versione beta, con na nuova One UI, su Samsung Galaxy Note 9, e in versione stabile su Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

WhatsApp arriva sui tablet Android ma potrebbe introdurre limitazioni sulla creazione di gruppi : WhatsApp è finalmente installabile anche sui tablet, mentre si preparano nuove restrizioni sulla creazione di gruppi multipli.

Sul Play Store arriva un weekend con tante offerte su app e giochi Android : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 17 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per concludere la settimana?

Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi Max 2 grazie a diverse custom ROM : Stanchi di attendere Android 9 Pie sul vostro Xiaomi Mi Max 2? Ora potete installarlo grazie a diverse custom ROM.

Google - l'app Benessere Digitale arriva su Pixel e Android One : Era stata annunciata durante la conferenza Google I/O, tenutasi lo scorso maggio, ora è finalmente uscita dalla fase beta la nuova funzionalità Digital Wellbeing o Benessere Digitale. Tale funzionalità permette di monitorare le modalità d'uso

Con Android 9 Pie su Samsung Galaxy mai più errori con le app in Home - arriva il blocco : Android 9 Pie, quando arriverà nella sua versione definitiva sui Samsung Galaxy, porterà con se una vera rivoluzione nell'esperienza di utilizzo. Vanno messe soprattutto in risalto le feature solo all'apparenza meno importanti ma che consentiranno di risparmiare tempo e magari evitare qualche errore più o meno grave. Alzi la mano chi è incorso, almeno una volta, nella seguente anomalia: per sbaglio non pochi sono soliti toccare le app e le icone ...