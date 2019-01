Salvini | sindaco Luzzara vuole punire violenza web ma mi ricopriva d’insulti

Il sindaco emana una ordinanza anti-cattiveria. La reazione di Salvini e Di Maio : La sua ordinanza anti-cattiveria ha fatto il giro d'Italia e ha raccolto attestati di stima anche dall'estero. Ma ora sono alcuni tweet cattivi del sindaco di Luzzara Andrea Costa, nei giorni a ...

Castelvolturno e il traffico di organi - il sindaco chiama Salvini : «Venga» : «Non conosco i dettagli dell'indagine sul traffico di organi che sarebbe gestito dalla mafia nigeriana, ma di certo non mi meraviglia conoscendone la spietatezza. Lo Stato deve essere...

L’Aquila - il sindaco Biondi (FdI) perde le staffe e spintona un contestatore durante la manifestazione anti-Salvini : Una vera e propria rissa quella che ha visto protagonista il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi (Fratelli d’Italia). Sabato sera un gruppo di contestatori stava intonando cori contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a L’Aquila per il tour elettorale in vista delle prossime consultazioni regionali (contestazioni a cui il ministro ha risposto dal palco dell’evento). Il clima era particolarmente acceso e il ...

Matteo Salvini contro il Sindaco “anti-cattiveria” : “Mi dà del coglione - cos’ha nel cervello?” : Il ministro dell'Interno risponde al Sindaco di Luzzara Andrea Costa che ha diramato un'ordinanza anti-cattiveria: "Mi dà pubblicamente del coglione e dice che punto all'infermità mentale, quanto volontariato dovrà fare questo poveretto in base alla sua stessa ordinanza? Ma cos'hanno questi nel cervello?"Continua a leggere

Il sindaco Pd che ha vietato la cattiveria? Su Twitter dà del "c..." a Salvini : Ecco qui: il sindaco che emette l'ordinanza anti-cattiveria era solito insultare Matteo Salvini. La città di Luzzara, di cui Andrea Costa è primo cittadino in quota Pd, è diventato il primo Comune in cui la violenza verbale è messa al bando. In caso di "esibizione di cattiveria, rancore o rabbia, verbale o fisica", i malcapitati cittadini che verranno beccati a infrangere la regola saranno "puniti" con varie sanzioni, da quella di leggere la ...

Brindisi sfida Salvini - il sindaco Riccardo Rossi : 'Il nostro porto è aperto' : Anche la città di Brindisi si oppone al Decreto Sicurezza varato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il capoluogo di provincia adriatico ha deciso infatti la strada di quella che viene chiamata "Disobbedienza civile", opponendosi fermamente alla volontà del governo giallo-verde di chiudere i porti all'accoglienza dei richiedenti asilo. Lo ha annunciato con un comunicato il sindaco di centrosinistra Riccardo Rossi. Immediatamente la ...

Migranti - Salvini : tanti napoletani mi scrivono - sindaco pensi a città : "Sono pieno di messaggi di napoletani che vorrebbero che il loro sindaco si occupasse della città: del lavoro, delle case popolari, dell'immondizia, del traffico. Vuole aprire porti? Forse avrà un ...

Il sindaco di Avola a favore del Decreto Sicurezza Salvini : Il sindaco di Avola a favore del Decreto Sicurezza. Luca Cannata: “un testo migliorabile, ma necessario”

Decreto Salvini - il Sindaco di Pozzallo invita al dialogo : Sulle prese di posizione contro il Decreto Salvini, il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna invita a dialogo e auspica incontro fra Governo ed Ance

Migranti : sindaco Lampedusa : 'porto è aperto - isola per Salvini non esiste più' : Palermo, 4 gen. (AdnKronos) - "Lampedusa è stata cancellata dall'agenda politica e anche dalla geografia politica, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione. Lampedusa per il ministro dell'Interno non esiste...". E' il duto atto di accusa del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che in u

Decreto sicurezza - Nardella : “Per Salvini siamo incapaci? Faccia il ministro io faccio il sindaco” : “La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge ma è quella di voler mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce un risultato opposto a quello che dichiara ovvero produce più insicurezze e clandestini nelle nostre città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella sede dell’Anci a Roma. “Spero che avvenga al più presto un confronto con il premier Conte, sono contento ...

"Il decreto Salvini non mi piace ma lo applico". Parla un sindaco di centrodestra : Roma. Francesco Maragno, sindaco di centrodestra di Montesilvano, non è un fan del decreto sicurezza. Ma a differenza del collega di Palermo Leoluca Orlando lo applicherà. “I latini – spiega al Foglio – dicevano dura lex sed lex: è una legge dello Stato e come tale va rispettata. Noi, finora, abbiam