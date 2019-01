Il futuro potrebbe non essere della Cina

Nintendo in futuro potrebbe abbandonare il settore delle console casalinghe? : Nintendo potrebbe abbandonare, in futuro, il settore delle "home console"? La possibilità non sarebbe di certo utopia secondo quanto riportato da Nintendo Everything.Come possiamo vedere infatti il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha delineato ai giornalisti Nikkei la sua visione nel medio e lungo termine e ha spiegato come Nintendo si trovi nell'industria videoludica con lo scopo di realizzare nuovi metodi innovativi e unici da ...

Astronomia - catastrofica collisione nel futuro della Via Lattea : potrebbe condannare il sistema solare a vagare nello spazio : Una galassia vicina sta sfrecciando verso la Via Lattea in una rotta di collisione che potrebbe far vagare il nostro sistema solare nello spazio intergalattico. Ma gli astrofisici della Durham University (Regno Unito), che hanno condotto lo studio che porta a questa conclusione, dichiarano che la collisione tra la Grande Nube di Magellano e la Via Lattea non avverrà prima di 2 miliardi di anni. Questa collisione, tuttavia, potrebbe avvenire ...

Porsche 911 Mission E : ecco come potrebbe essere la 911 elettrica del futuro [FOTO] : La mitica Porsche 911 sposa la tecnologia elettrica in questo apprezzabile lavoro firmato da Dejan Hristov Mentre aspettiamo l’arrivo della Mission E, l’hypercar 100% elettrica targata Porsche, si parla sempre più insistentemente di una progressiva elettrificazione della gamma della Casa di Zuffenhausen, a partire da una versione ibrida plug-in della 911 che potrebbe arrivare già nel 2022. La strada “elettrica” imboccata da Porsche ...

“futuro luminoso” nella lotta al cancro : ecco il trattamento rivoluzionario che potrebbe salvare milioni di vite attraverso il trapianto di cellule immunitarie : Un trattamento rivoluzionario contro il cancro che utilizza cellule immunitarie di estranei potrebbe salvare milioni di vite in futuro, sostengono gli esperti. Il trattamento, ancora gli albori, rafforzerà il sistema immunitario dei pazienti evitando effetti collaterali avversi, come quelli causati dalla chemioterapia. Il team del Francis Crick Institute di Londra ora vuole creare le prime “banche dell’immunità” che conserveranno le cellule. ...

Rapporto Ericsson : ecco le 10 tendenze hi-tech che potrebbero caratterizzare il nostro futuro : A fine anno molte aziende, come ad esempio Google, Facebook e YouTube, ci propongono uno sguardo riepilogativo dell’anno che volge al termine. Ericsson invece ha scelto un approccio diverso e con i risultati del report “10 Hot Consumer Trends 2019”, prova invece a stimolarci con ciò che potrebbe essere il prossimo futuro. Stilato dal ConsumerLab di Ericsson, il report traccia 10 possibili tendenze tecnologiche, basandosi sulle ...

Paleoecologia : il futuro del clima potrebbe assomigliare molto al suo passato : Secondo Kevin Burke e John Williams, paleoecologisti della University of Wisconsin-Madison, entro il 2150 il clima sulla Terra potrebbe assomigliare a quello di 50 milioni di anni fa, dell’epoca geologica dell’Eocene, caratterizzata da caldo e terre quasi libere dai ghiacci. Lo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academic of Sciences, ha indagato sui periodi in cui i livelli di anidride carbonica e le temperature erano ...

Barcellona - Piquè guarda al futuro : potrebbe comprare il Reus : Gerard Piqué pensa al futuro. Il 31enne difensore del Barcellona sarebbe infatti pronto a fare un importante investimento: secondo quando riportato dal quotidiano Metropolis Open, potrebbe presto ...

Inter - potrebbe essere deciso il futuro di Gabigol : probabile la cessione : In casa Inter la testa è completamente rivolta alla sfida di questa sera contro il Tottenham, valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Un match che potrebbe portare alla sorprendente qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo visto che la squadra di Luciano Spalletti avrà a disposizione due risultati su tre. La società nerazzurra, però, pensa anche al mercato visto che a dicembre tornerà a Milano Gabriel ...

In futuro le ricette mediche potrebbero avere valore in tutta l’Unione Europea : A partire dal 2019 inizierà una sperimentazione in Estonia e Finlandia, da cui si capirà la fattibilità del progetto

Apple - un brevetto ci indica che Siri potrebbe funzionare offline in futuro : Apple, in questi giorni ha depositato un brevetto all’ufficio brevetti statunitensi, che suggerisce che l’assistente vocale Siri potrebbe funzionare anche offline in futuro. I comandi pronuncianti dall’utente saranno elaborati in locale, piuttosto che, come accade leggi di più...

Batterie al litio : in futuro potrebbero causare problemi : La tecnologia che sta dietro le Batterie al litio degli smartphone è stata utilizzata per la prima volta diversi anni fa e da allora ha subito pochissime evoluzioni. Si tratta forse del dettaglio tecnico che più leggi di più...