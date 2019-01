Papa | appello per i 49 migranti in mare

Navi Ong - appello del Papa ai leader europei : «Consentite lo sbarco ai 49 migranti» : Città del Vaticano ? «Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mediterraneo sono a bordo di due Navi in cerca di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato...

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Lo scappellotto del Papa ai vescovi americani : E’ di assoluto rilievo la lunga lettera che il Papa ha inviato ai vescovi americani riuniti in preghiera a Chicago per “affrontare e rispondere evangelicamente alla crisi di credibilità che attraversate come chiesa”. Il riferimento è naturalmente alla piaga degli abusi che ha “fortemente” messo in d

L appello di Natale del Papa 'Siamo tutti fratelli - anche se di religioni diverse' : ROMA - Accoglienza, fraternità, pace. Il messaggio di Natale del Papa pronunciato dalla Loggia della Basilica di San Pietro tocca tutti i temi più caldi del momento e sembra rivolto soprattutto a chi, ...

'Chi abusa dei bambini si prepari alla giustizia divina' : l'appello di Papa Francesco : Guai al mondo per gli scandali! E' inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!''. Il discorso di Papa Francesco, dai toni molto accorati, è stato ...

"Verità su Emanuela" - appello al Papa del fratello della Orlandi : "Papa Francesco ci aiuti a fare emergere la verità su Emanuela". E' l'appello che rivolge al Papa, in occasione del Natale, Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa nel 1983 . "Mi ...

Domiciliari a Don Conti condannato per pedofilia - l'appello : "Mai un giorno di carcere. Intervenga il Papa" : "condannato in giudicato per violenze su sette ragazzini tra i 13 e i 17 anni don Ruggero Conti è sfuggito al carcere ancora una volta". E l'allarme lanciato da Roberto Mirabile e Nino Marazzita dell'...

Papa Francesco 'Razzismo - xenofobia e corruzione vergogna vita pubblica'/ Appello antisovranista di Bergoglio : Papa Francesco, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della politica. Tra questi ultimi razzismo, xenofobia e corruzione.

Tragedia Corinaldo - l’appello di un papà : “Cerco il buttafuori che ha salvato mio figlio” : I genitori di un diciassettenne rimasto ferito alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo hanno raccontato quanto accaduto al figlio, che si trovava nel locale vicino Ancona dove doveva arrivare Sfera Ebbasta per un compleanno e che, travolto dalla calca, è stato tirato per un braccio e salvato da qualcuno: “Faremo di tutto per rintracciarlo”.Continua a leggere

