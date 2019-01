Luca ed Edith sono stati rapiti? Cresce l' apprensione per i due giovani scomparsi

Grey’s Anatomy - Gianniotti : ‘DeLuca proverà a conquistare Meredith’ : Da quando, qualche giorno fa, è stata diffusa la data ufficiale della prima puntata dell'anno di Grey's Anatomy, gli spoiler provenienti dall'America si sono rincorsi proponendo ai telespettatori molti punti di domanda. In particolare, come già avvenuto durante le prime otto puntate della stagione, l'argomento che ha suscitato maggiore interesse è quello che riguarda la vita sentimentale della protagonista Meredith Grey! Krista Vernoff: 'La ...

Giacomo Gianniotti su Meredith e DeLuca in Grey’s Anatomy : “Nei nuovi episodi intimità e competizione” : La potenziale storia d'amore tra Meredith e DeLuca in Grey's Anatomy 15 ha colto tutti di sorpresa: il giovane specializzando è diventato improvvisamente uno dei papabili per il ruolo di nuovo compagno della storica protagonista del medical drama, in procinto di ripartire con la seconda parte di stagione. Quando il 17 gennaio Grey's Anatomy tornerà in onda su ABC negli USA, saranno proprio Giacomo Gianniotti ed Ellen Pompeo i protagonisti ...

Le prime foto di Grey’s Anatomy 15×09 con Meredith e DeLuca : nei nuovi episodi un triangolo con Link : Mentre la serie è in pausa sia negli Stati Uniti che in Italia, le prime foto di Grey's Anatomy 15x09 appaiono online in anteprima su TvLine per ricordare al telespettatore che la seconda parte di stagione ricomincerà da dove si è interrotta la prima. Sono Meredith Grey ed Andrew DeLuca i protagonisti delle prime foto promozionali dal nono episodio della quindicesima stagione, ovvero la midseason première che sarà trasmessa su ABC il prossimo ...

Grey's Anatomy - Giacomo Gianniotti : 'Meredith e DeLuca si conosceranno più a fondo' : A poco meno di una settimana dal finale invernale di Grey's Anatomy, Giacomo Gianniotti, interprete di Andrew DeLuca, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni riguardo una delle storyline che più sta appassionando i fan del Medical- Drama: Il triangolo che coinvolge il suo personaggio, la protagonista Meredith Grey e la new entry Link! Intercettato dai microfoni di "E-News", l'italiano ha anticipato la trama delle prossime puntate di ...