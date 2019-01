Le stelle di Lorenzo a Modica

Lorenzo Crespi : "Ballando con le stelle? Lasciato un pezzo del mio cuore" : Nel corso dell’ultima puntata di Vieni da me, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, l’attore Lorenzo Crespi si è sottoposto all’intervista della cassettiera, rivelando alcuni particolari sulla sua vita privata: “Mio padre è morto 4 anni fa, è andato via quando ne avevo 2. Ho il suo cognome ma i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa. Ho vissuto senza di lui ma avevo 4 zii che mi viziavano, poi mi hanno cresciuto mia ...