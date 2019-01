I videogiochi e le visioni di morte da cui è impossibile distogliere lo sguardo

eurogamer

: Ben oltre il semplice splatter #editoriale #Doom #Hellblade - Eurogamer_it : Ben oltre il semplice splatter #editoriale #Doom #Hellblade -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Laè un dato di fatto e questo è doppiamente vero per i: quando laarriva, di solito lo fa in massa. Chi di noi può affermare, ad un certo punto della propria carriera da videogiocatore, di non aver vagato su pianure cosparse di cadaveri o aver attraversato fiumi di sangue disseminati di resti umani galleggianti? Se vogliamo credere a ciò che accade nei, allora i cadaveri sono più socievoli dei vivi. Si affollano in macabri luoghi di esecuzioni, torture e massacri, si impiccano con dei cappi, si impalano, si scorticano, si contorcono o si fanno a pezzi, lasciandoci a bocca aperta a rabbrividire.È da molto tempo che i giochi utilizzano un'estetica fondata sulla forte cruenza, che risulta estrema anche rispetto agli standard dei film horror o delle copertine dei dischi heavy metal. Che si tratti di horror o storici, fantasy o fantascientifici, il ...