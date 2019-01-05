Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 19.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE LAURENTINA E VIA DEL MARE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE . RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA C.COLOMBO DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 18.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI PER INCIDENTE TRA LA RomaNINA E VIA APPIA, INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LA Roma ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI 4 GENNAIO 2019 ORE 17.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’ E SUL RACCORDO ANULARE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA RomaNINA, MENTRE TRA LA Roma FIUMICIONO E LA VIA ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09 | 00
VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09:00 (Di sabato 5 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITÀ, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE. IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO RALLENTATO MA IN FASE DI NORMALIZZAZIONE SULLE LINEE TRAM 5-14-19, IN SEGUITO AD UN TRAM GUASTO IN VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA GATTAMELATA IN DIREZIONE TERMINI, APPENA RIMOSSO. SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO È ANCORA RALLENTATO PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO; LA FREQUENZA È DI CIRCA 16 MINUTI. RIPRISTINATO IL ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 05-01-2019 ore 09:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - zazoomnews : Traffico Roma del 05-01-2019 ore 08:30 - #Traffico #05-01-2019 #08:30 -
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