Slalom Zagabria streaming video Rai | nessuna sorpresa | vince Mikaela Shiffrin! | CdM sci

Sci alpino - Mikaela Shiffrin travolge le avversarie nello Slalom di Zagabria! 9a Costazza - ottima Della Mea : Mikaela Shiffrin è di nuovo la “Regina Della neve” dello “Snow Queen Trophy” di Zagabria. La 23enne statunitense domina per la quarta volta lo slalom sulla pista croata grazie ad una dimostrazione di superiorità davvero eclatante, con una prima manche ai limiti Della perfezione, ed una seconda nella quale non ha voluto correre troppi rischi, facendo comunque scorrere gli sci come nessun’altra è in grado di fare. La ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Mikaela Shiffrin domina lo Slalom di Zagabria : Sci alpino – Coppa del Mondo: Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Zagabria davanti alla slovacca Petra Vlhova Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Zagabria valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La statunitense si impone con il tempo di 2’01″09 precedendo la slovacca Petra Vlhova (2’02″34) e la svizzera Wendy Holdener (2’02″84). Quarto posto per la svedese Frida Hansdotter ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA : Shiffrin deve difendersi nella seconda manche. Costazza da top10 : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello Slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di ...

Zagabria - Shiffrin domina la prima manche dello Slalom : Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Zagabria e rifila distacchi abissali nella prima prova di coppa del mondo dell'anno. La fuoriclasse americana, in 59'70, ha rifilato ben 1'15 di ...

Sci femminile - Shiffrin domina la prima manche dello Slalom a Zagabria : Mikaela Shiffrin domina la prima manche dello slalom di Zagabria e rifila distacchi abissali nella prima prova di coppa del mondo dell'anno. La fuoriclasse americana, in 59'70, ha rifilato ben 1'15 di ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : prima manche pazzesca per Mikaela Shiffrin nello Slalom di Zagabria : Shiffrin dominatrice a Zagabria: prima manche pazzesca, oltre un secondo su Holdener e Vlhova. Costazza ottava, avanti anche Irene Curtoni e Lara Della Mea La sconfitta di Capodanno nel city event di Oslo deve aver fatto arrabbiare parecchio Mikaela Shiffrin: la statunitense compie un autentico capolavoro nella prima manche dello slalom di Zagabria, riuscendo ad arrivare al traguardo in 59″70 e rifilando distacchi enormi a tutte ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin devastante nella 1a manche dello Slalom di Zagabria : oltre un secondo a tutte! Ottava Chiara Costazza : Non ci sono più aggettivi. Mikaela Shiffrin ha scritto un’altra pagina di storia dello sci alpino nella prima manche dello slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La fuoriclasse statunitense ha letteralmente danzato sulla neve croata, superando le difficoltà in totale scioltezza e aumentando il suo vantaggio porta dopo porta in maniera inesorabile. La due volte vincitrice della Sfera di Cristallo ha lasciato tutte le ...

Slalom Zagabria streaming video Rai : Shiffrin scatenata - vittoria già in tasca? - CdM sci - : Diretta Slalom Zagabria streaming video e tv: orario e risultato live, le favorite e le azzurre per la gara di Coppa del Mondo di sci femminile , 5 gennaio, .

Sci alpino - tutto pronto per lo Slalom femminile di Zagabria : Costazza la prima azzurra al via : Alle 13 scatta lo slalom femminile di Zagabria: apre Holdener, Vlhova e Shiffrin con il 5 e il 6, Costazza la prima azzurra al via. Attesa per le giovani Della Mea, Rossetti e Gulli Quinto slalom stagionale di Coppa del mondo in programma a Zagabria. Alle ore 13 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1) sarà disputata la prima manche con Wendy Holdener al via con il pettorale numero uno e subito dopo di lei le due austriache Katharina ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA : che sfida tra Shiffrin e Vlhova! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 5 gennaio : De Fabiani da podio al Tour de Ski. C’è lo Slalom femminile a Zagabria! Pittin ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 5 gennaio), si preannuncia grande spettacolo in una giornata particolarmente ricca e avvincente, non mancheranno gli eventi da seguire e ce ne sarà davvero per tutti i gusti. La Coppa del Mondo di sci alpino riparte da Zagabria dove andrà in scena lo slalom femminile, tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma attenzione a ...

LIVE Sci - Slalom donne Zagabria 2019 in DIRETTA : orari delle due manche e come vederlo in tv e streaming : Oggi sabato 5 gennaio si disputerà lo Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulle nevi croate andrà in scena il primo vero appuntamento del nuovo anno dopo il City Event di Oslo a Capodanno, si preannuncia grande spettacolo per una grande classica del circuito internazionale. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma non mancherà la ...

Sci alpino - Slalom femminile Zagabria oggi (5 gennaio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo il primo assaggio del 2019, rappresentato dal City Event di Oslo, la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 si trasferisce in Croazia per lo Slalom di Zagabria. Sulla pista Crveni Spust le atlete saranno impegnate, sabato 5 gennaio, nella prima prova tra i pali stretti del nuovo anno. come sempre, quando si parla di Slalom speciale, la favorita d’obbligo sarà Mikaela Shiffrin, ma la slovacca Petra Vlhova, in grande forma ad Holmenkollen, è ...