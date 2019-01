Sindrome di Balzac | quando il problema è il doppio mento

Bellezza - ‘Sindrome di Balzac’ : dal chirurgo per eliminare il doppio mento : Non solo pancetta o fianchi larghi, a creare disagio per il proprio aspetto estetico è sempre più spesso il ‘doppio mento’ o ‘pappagorgia’ che dir si voglia. Dal chirurgo estetico aumentano infatti le richieste per cancellare quella che gli esperti hanno ribattezzato la ‘sindrome di Balzac’, in riferimento all’aspetto fisico del famoso scrittore francese del 1800 che aveva un accentuato doppio ...