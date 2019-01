Milan | un favore da Fabregas

Lazio - Milan - pronostico a favore dei biancocelesti e risultato con pochi gol : Tutte le quote di Lazio-Milan, le probabili formazioni, i precedenti incontri e le statistiche della gara. I pronostici favoriscono la vittoria casalinga oppure un pareggio con pochi gol: risultato finale 1-0 o 1-1. Numeri e precedenti tra Lazio e Milan Domenica 25 novembre 2018 alle ore 18:00 allo stadio Olimpico scenderanno in campo Lazio e Milan per la 13ª giornata di serie A: si tratta di una gara molto sentita, dal momento che le due ...