Aveva ragione Richelieu a invocare la ragion di Stato

Milan - Aveva ragione Reina : il cammino non è così negativo come può sembrare : Le due sconfitte consecutive del Milan contro Inter e Betis hanno determinato l’assunzione di una dose, probabilmente fin troppo eccessiva, di pessimismo dalle parti di Milanello. Infatti, nonostante tutto, i rossoneri sono ancora pienamente in corsa per gli obiettivi stagionali: in campionato i tre punti di ieri, conquistati al termine di una combattutissima gara contro la Sampdoria, hanno rimesso la squadra di Gattuso sulla ...