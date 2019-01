Atp Auckland 2019 | il tabellone e i partecipanti | Fognini e Cecchinato già al 2° turno

oasport

(Di sabato 5 gennaio 2019) La stagione del tennis maschile prosegue con l’ATP 250 di Aukland in programma dal 7 al 13 gennaio. Sul cemento neozelandese si daranno battaglia diversi big: la testa di serie numero 1 è lo statunitense John Isner, spiccano gli spagnoli Roberto Bautista Agut (reduce dall’impresa contro Djokovic a Doha) e Pablo Carreno Busta. Le teste di serie numero 2 e 3 sono i nostri Fabioe Marcoche beneficiano di un bye e accedono direttamente al secondo: il ligure se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra Pella e Gojowczyk, il siciliano incrocerà il vincente del confronto tra Sandgren e un qualificato. Ci sarà anche Matteo Berrettini che al primoaffronterà un qualificato. Di seguito ildel torneo ATP 250 diATP 250: (1) Isner vs bye Copil vs Fritz (WC) Norrie vs Paire (7) Shapovalov vs ...