Apple - dall'allarme all'euforiaIl futuro lo decide la sfida tech : Dalla mela marcia (bilanci società) alla cornucopia (dati economia), in meno di 24 ore. È bastata una sola seduta per cancellare profonde paure e timore sui mercati internazionali, una seduta di rialzi potenti e inaspettati, forti come il vento di Tramontana che ha spirato ieri a Milano ha cancellato in un sol colpo le preoccupazioni per il rallentamento economico cinese, i fantasmi della Recessione USA, gli scontri politici ...

Apple - Amazon - Google : è fuga dalla Silicon Valley : NEW YORK - fuga da Silicon Valley. La patria dell'hi-tech americano si sta rivelando sempre più stretta ai suoi protagonisti: nella sfida per tenere testa alla concorrenza globale per l'innovazione e ...

Apple rimuove un videogioco di guerra dall'App Store a causa della presenza di Talebani come nemici : Afghanistan '11, titolo bellico di stampo strategico disponibile per dispositivi mobile, è stato recentemente rimosso dall'App Store poiché include al suo interno delle controparti realmente esistenti in guerra tra loro, discriminando secondo Apple una delle due parti.come riferisce Polygon, nel messaggio che motiva la cancellazione di Afghanistan '11 ricevuto da Slitherine Apple afferma che il titolo dipinge "uno specifico governo o un'altra ...

Tumblr rimuove tutti i contenuti per adulti e l'app viene tolta dall'Apple Store : Infatti anche i nudi di statue o dipinti risalenti al mondo dell'arte e foto di proteste politiche in cui compare del nudo saranno banditi. Da questo viene escluso però il testo esplicito , che resta ...

L’app di Tumblr è stata rimossa dallo store di Apple a causa di contenuti pedopornografici : L’app di Tumblr, una popolare piattaforma di “microblog” di proprietà di Yahoo, è stata rimossa dall’App store di Apple in seguito alla diffusione al suo interno di alcuni contenuti pedopornografici. L’app era stata era stata rimossa il 16 novembre, ma