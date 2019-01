Sei morti e 8 feriti nello scontro fra auto e camion in Florida | veicoli in fiamme

India - crolla palazzo : almeno Sei morti : 23.00 almeno sei persone sono morte nel crollo di una parte di un palazzo a New Delhi. Secondo la polizia a causare l'incidente è stata l'esplosione di una bombola di gas. Altre otto persone sono state estratte vive mentre i soccorritori sono al lavoro per cercare eventuali dispersi rimasti intrappolati nelle macerie dell'edificio.

Danimarca - scontro fra treni sul ponte tra le isole : Sei morti : Molte persone sono rimaste uccise in un gravissimo incidente ferroviario in Danimarca. Le fonti locali parlano di almeno sei morti. Non si hanno per ora notizie sul numero dei feriti. L'incidente...

Libia : attentato al ministero degli Esteri - Sei morti e nove feriti : Tra i Paesi interlocutori per il raggiungimento di una stabilità politica figura anche l'Italia. Proprio il 23 dicembre Giuseppe Conte era volato in Libia per portare avanti la stabilizzazione del ...

Somalia - esplode autobomba : Sei morti : 10.20 Un attacco kamikaze a Mogadiscio, vicino al palazzo presidenziale,ha causato almeno 6 morti e 13 feriti. Le vittime sono militari, ma anche civili.Ad esplodere è stata un'autobomba. Poco dopo si è sentita una seconda esplosione nelle vicinanze e si è levata una colonna di fumo. Al momento non ci sono state rivendicazioni.

Incidenti stradali - nei primi Sei mesi dell’anno meno morti e feriti in Italia : Il report di Aci-Istat fa sapere che nei primi sei mesi dell’anno sono stati 82.942 gli Incidenti stradali registrati, 1.480 le vittime e 116.560 i feriti. Numeri ancora impressionanti, ma che sono in netto calo rispetto a quelli dello stesso semestre dello scorso anno: -8% dei morti e -3% dei feriti. Questo a fronte di un incremento degli spostamenti su autostrade in concessione, con un +0,1% dei veicoli leggeri e +3,2% di quelli pesanti. ...

Auto contromano sulla statale - tragico frontale a Sondrio : Sei morti - 5 giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano