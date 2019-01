Microsoft | il 2019 sarà un esame di maturità

Il 2019 sarà l’anno di Xbox One? Microsoft pronta a sorprendere : Gli anni passano e le nuove console cominciano a divenire chiacchierate nei salotti videoludici, ma la sfida tra Xbox One e PS4 è tutt'altro che conclusa. La console di casa Microsoft non è per nulla pronta ad alzare bandiera bianca e dichiarare la sua resa, ma si appresta invece a vendere cara la pelle già nel corso di questo nuovo anno che è appena cominciato. Prima di fiondarsi verso una probabile nuova generazione videoludica Xbox One ha ...

Secondo Phil Spencer Microsoft rafforzerà la propria posizione nella distribuzione di giochi per PC nel 2019 : La spinta di Microsoft a rafforzare la sua presenza nella scena dei giochi per PC è stata ammirevole negli ultimi anni. Oltre ad aver lanciato tutti i titoli first party su PC e Xbox One contemporaneamente negli ultimi due anni, la compagnia ha anche portato sulla piattaforma titoli come Sunset Overdrive, gioco esclusivo di Xbox One al momento del lancio.Secondo Phil Spencer, responsabile della divisione giochi di Microsoft, il focus sui titoli ...

Microsoft sarebbe al lavoro su 4 diverse Xbox che dovrebbero essere lanciate tra il 2019 e il 2020 : Naturalmente, siamo ancora nel mondo dei rumor, quindi bisogna prendere le notizie con cautela, anche se Brad Sams / Thurrott sembra sapere di cosa si sta parlando. Che ne pensate? Compra Xbox One da ...

Microsoft sarebbe al lavoro su 4 diverse Xbox che dovrebbero essere lanciate tra il 2019 e il 2020 : Sta diventando piuttosto difficile tenere traccia di tutte le voci di corridoio sull'hardware Xbox del futuro. Si dice che Microsoft stia lavorando sia su macchine tradizionali basate su disco che su quelle basate sullo streaming, con una varietà di nomi in codice: Scarlett, Anthem, Anaconda. Bene, le cose stanno per diventare ancora più complicate! Come riporta Wccftech, secondo Brad Sams di Thurrott, che è stato la fonte per molte delle ...

Microsoft : nel 2019 arriverà tablet pieghevole e Xbox senza lettore : Andromeda potrebbe essere un device 2 in 1 ma nel senso di smartphone che diventa tablet all'occorrenza e potrebbe rappresentare il tentativo di ritorno per Microsoft nel mondo della telefonia mobile.

Microsoft potrebbe acquisire altri studi nel 2019 : Microsoft ha acquisito diversi studi ultimamente e questa espansione potrebbe non fermarsi, secondo le ultime indiscrezioni emerse.Come riporta Gamepur, l'insider Krobrille, che aveva rivelato l'acquisizione di Playground Games prima che la notizia ufficiale arrivasse all'E3 2018, ha condiviso alcuni dettagli sulle possibili mosse future del colosso di Redmond."La crescita di Microsoft studios non è ancora terminata, sono in trattativa attiva ...

La Xbox 2019 sarà senza lettore ottico? Le indiscrezioni sulla prossima console di Microsoft : Gli appassionati di giochi rizzino le antenne, perché circolano indiscrezioni su quella che potrebbe essere la prossima console di casa Microsoft. Ci riferiamo a un modello senza nome che si dovrebbe aggiungere alla famiglia Microsoft, e caratterizzato dall’assenza del lettore ottico. Avete letto bene: una Xbox che mette fine – almeno per quello che la riguarda – ai giochi venduti su supporto fisico. I titoli si scaricheranno ...

Nintendo e Microsoft confermano la propria presenza all'E3 2019 : L'E3 è un'opportunità di prim'ordine tramite la quale poter condividere nuovi giochi ed esperienze con i fan e con i partner commerciali provenienti da tutto il mondo. Ogni anno parliamo di quale ...

Microsoft ha in programma di lanciare nel 2019 un'Xbox One senza lettore CD? : Nella giornata di oggi, il noto sito tecnologico Thurrott ha lanciato alcune indiscrezioni sui piani di Microsoft per il 2019 e per la nuova generazione di console, che potrebbero vertere su macchine non dotate del classico lettore CD che accoglie le copie fisiche dei videogiochi.Se vi abbiamo parlato solo qualche minuto fa dell'eventualità di una Xbox Scarlett senza lettore, Thurrott rivela inoltre che l'azienda ha serie intenzioni di proporre ...