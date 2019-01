Matteo Renzi attacca Roberto Fico | “Ipocrita | ha umiliato la Camera”

Firenze secondo me - sul Nove l’evento televisivo con Matteo Renzi : “Non voglio riaprire discussioni sui referendum. Con quelli ho chiuso - ho già dato” : Sabato 5 gennaio alle 21.25 sul Nove, Matteo Renzi dalla Chiesa di Orsanmichele, chiesa delle “Arti”, antiche corporazioni fiorentine, dice che in quel luogo “i fiorentini tengono insieme la capacità di lavorare, la dimensione spirituale e l’organizzazione politica del tempo, perché bisognava far parte di un’arte, di una corporazione, altrimenti si era senz’arte né parte”. “E pensare che c’è ancora qualcuno che dice che la ricetta per l’economia ...

Il cantiere 'oltre il Pd' di Sandro Gozi - verso le Europee - aspettando Matteo Renzi : "C'è un fermento in Italia e l'idea è quella di aggregare questo spazio che non si riconosce nella politica esistente. E' uno spazio civico che vuole essere molto europeo e europeista in chiave anti-Salvini, anti-sovranista e populista: un dato che ormai è entrato nel dibattito politico e civico italiano". Anno nuovo, Sandro Gozi, presidente dell'Unione federalisti europei, serra le fila della sua rete di comitati civici e ...

Matteo Renzi : "Pronto a partire per ritornare - come a Itaca. Non mi dimetto dall'Io" : partire per ritornare, come a Itaca. Matteo Renzi scrive una lettera al Foglio in risposta allo sceneggiatore Umberto Contarello."Abbiamo sogni e sappiamo come realizzarli. Abbiamo gambe e testa. Abbiamo voglia e un desiderio profondo di fare dell'Italia un giardino di opportunità anziché una gabbia di paure. Lo abbiamo iniziato a fare, continueremo a farlo. E lo faremo ancora meglio, facendo tesoro dei nostri errori. Ma oggi ...

Matteo Renzi da brividi : "Posso anche tornare al governo". Il suo piano (senza partito) : Si ritira. Lascia la politica. Anzi no: farà solo il «senatore dell' opposizione». Neanche: Matteo Renzi a mollare non ci pensa proprio. «Alla fine al governo ci posso anche tornare», confessa l' ex premier in un' intervista al settimanale Oggi. «Ho fatto il presidente del Consiglio e il segretario

Matteo Renzi da brividi : 'Posso anche tornare al governo'. Il suo piano - senza partito - : Si ritira. Lascia la politica. Anzi no: farà solo il 'senatore dell' opposizione'. Neanche: Matteo Renzi a mollare non ci pensa proprio. 'Alla fine al governo ci posso anche tornare', confessa l' ex premier in un' ...

Matteo Renzi : 'Non mollo di un centimetro - al governo ci posso anche tornare' : Il nuovo anno si presenta con una nuova bomba innescata dentro il Partito Democratico. Usciti dimezzati dalle elezioni politiche del marzo 2018, i dirigenti del maggior partito politico della sinistra, oltre all'elezione di un nuovo segretario, dovranno fare i conti anche nel 2019 con la forte personalità di Matteo Renzi. L'ex Presidente del Consiglio, intervistato dal settimanale 'Oggi' in edicola in questi giorni parla a 360 gradi delle sue ...

Matteo Renzi spiazza tutti : 'Potrei tornare al Governo - orgoglioso di ciò che ho fatto' : In un'intervista rilasciata a 'Oggi', Matteo Renzi ha affrontato molte questioni che riguardano il PD e più in generale la situazione politica attuale. L'ex segretario dei 'Dem' ha seccamente ...

Matteo Renzi : “Non mollo di un centimetro - al governo ci posso anche tornare” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, non si arrende e torna ad augurarsi un futuro a Palazzo Chigi: "In fondo, alla fine al governo ci posso anche tornare…", afferma in un'intervista ad Oggi, assicurando anche che non mollerà "di un centimetro". Poi si rivolge ai suoi avversari: "Di Battista si deve far vedere da uno molto bravo".Continua a leggere

Parla Milly Carlucci : 'A Ballando con le Stelle vorrei Alessandro Di Battista - Matteo Renzi e Maria De Filippi' ESCLUSIVO : Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice è già pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle , ricordi chi ha vinto l'ultima? GUARDA , che prenderà il via il 9 marzo su Rai 1. E in ...

Matteo Renzi : "Al Governo ci posso anche tornare" : Matteo Renzi, di mollare la politica, magari per quel mondo dello spettacolo che lo ha appena visto in prima fila con il documentario su Firenze, non vuole saperne. A ribadirlo è lo stesso ex premier, in una intervista al settimanale "Oggi" in cui si dice convinto di poter tornare anche al Governo del Paese, ma respinge come "fantapolitica" l'ipotesi di costituire un nuovo partito."Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli ...

Matteo Renzi : "Al Governo posso anche tornare" : Matteo Renzi, di mollare la politica, magari per quel mondo dello spettacolo che lo ha appena visto in prima fila con il documentario su Firenze, non vuol proprio saperne. A ribadirlo è lo stesso ex premier, in una intervista al settimanale "Oggi" in cui si dice convinto di poter tornare anche al Governo del Paese, ma respinge come "fantapolitica" l'ipotesi di costituire un nuovo partito."Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a ...

Matteo Renzi : "Il governo? Ci posso anche tornare" : Matteo Renzi, di mollare la politica, magari per quel mondo dello spettacolo che lo ha appena visto in prima fila con il documentario su Firenze, non vuol proprio saperne. A ribadirlo è lo stesso ex premier, in una intervista al settimanale "Oggi"."Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i ...

Marco Travaglio - Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e il golpe contro Mattarella : bombe di inizio anno : Il 2019 di Marco Travaglio si apre con gli auguri a Maria Elena Boschi, Matteo Renzi e, di riflesso, Sergio Mattarella. Il direttore del Fatto quotidiano per l'anno nuovo augura ironicamente un buon "happy fake year" a chi, a suo dire, ha cavalcato bufale contro Lega e M5s, ma soprattutto contro lo

Pd - Matteo Renzi perde pure in Piemonte : così Zingaretti gli sta scippando il partito : Là dove un tempo era tutto Renzismo, oggi spuntano dirigenti di Nicola Zingaretti come funghi. Nel partito democratico è ormai in corso un lento e inesorabile ribaltone che sta rottamando l'ormai ex rottamatore Matteo Renzi, visto che buona parte dei suoi candidati alle segreterie regionali del part