Maltempo | tir resta in bilico su un viadotto nel Maceratese

Maltempo in Abruzzo - Tir bloccati su autostrada - oltre un metro di neve a Pizzoferrato : Chieti - La Prefettura di Isernia, ha emesso l'ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma ciò non ha evitato i disagi sulla Statale 650 Trignina con tir bloccati all'altezza di Bagnoli del Trigno molti in viaggio da ieri sera. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono a lavoro per riportare la situazione della viabilità alla normalità su quella statale che ...

Maltempo e neve tra Molise e Abruzzo : tir bloccati sulla SS650 Trignina : La Prefettura di Isernia ha emesso l’ordinanza di divieto di transito, su tutte le strade della provincia, per i mezzi superiori a 75 quintali, ma si sono comunque registrati disagi sulla SS650 Trignina con tir bloccati all’altezza di Bagnoli del Trigno. La Polstrada e i Vigili del Fuoco sono sul posto per riportare la situazione della viabilità alla normalità sulla statale che collega il Molise all’Abruzzo. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : Zaia - grazie ad Intesa Spaolo - un bel modo per non farci sentire soli : Venezia, 18 dic. (AdnKronos) - “Un bel modo per non farci sentire soli, grazie a Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo, anche per l’entità rilevante dell’impegno”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’accordo tra la banca Intesa Sanpaolo e Federlegnoarredo a

Allerta Meteo Campania : Maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo a partire dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte su tutto il territorio regionale. In particolare, si prevedono “Precipitazioni diffuse con rovesci o temporali, anche di moderata intensità”. Sono possibili anche raffiche nei temporali. Tra i principali effetti al suolo connessi alle ...

Allerta Meteo - torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno : nuova ondata di Maltempo nel weekend - temperature in aumento [MAPPE] : 1/26 ...

Maltempo Calabria : binari allagati - stop di treni sulla linea Tirrenica : stop temporaneo alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi, sulla linea Lamezia Terme–Reggio Calabria, per l’allagamento dei binari causato dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando la parte Tirrenica della Calabria. In corso la ricognizione della linea con l’ausilio di un carrello. Appena terminata, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) inizieranno le operazioni di ...

Maltempo Sardegna - Oristano : chiuso il ponte sul Tirso per rischio allagamenti : Il Comune di Oristano ha disposto la chiusura del ponte ‘sommergibile’ di Silì. La misura è stata adottata fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Il servizio dighe dell’Enas stamani ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Pronti a partire con una struttura commissariale” : “Siamo pronti per partire con la struttura commissariale che significa le nomine e i soggetti attuatori; confermo che voglio nominare i sindaci soggetti attuatori“. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle prossime d’intervento per ripristinari i danni del Maltempo. “La vera sfida sono i boschi – osserva Zaia -: siamo specializzati nell’intervenire in situazioni di allagamento, di smottamenti di frane, ...

Maltempo : ingegneri veneti - pronti a partire per le ricognizioni (2) : (AdnKronos) - Presente anche Francesco Rossitto, delegato FOIV per la Protezione Civile: "FOIV ha ricevuto dalla Regione Veneto l’incarico di coordinare l’attività dei professionisti volontari tecnici per le ricognizioni, comprendendo ingegneri, architetti e geometri - annuncia -. Quindi è stata avv

Maltempo : ingegneri veneti - pronti a partire per le ricognizioni : Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - Gli ingegneri veneti sono vicini alle popolazioni colpite dal Maltempo di fine ottobre e pronti a intervenire per dare il loro contributo volontario. È quanto emerso dal consiglio della Foiv – Federazione degli Ordini degli ingegneri del Veneto, che si è riunito a Bell

Maltempo : Daniele - il fango ha ucciso mio padre ma si può ripartire (2) : (AdnKronos) - Lavora in un supermercato, è volontario della protezione civile Croce Azzurra di Siano, appassionato di calcio e di Formula 1, ammette che "subito dopo la catastrofe è stato difficile ricominciare. La pioggia all'inizio mi faceva paura, ora non più. Mia mamma non si è mai scoraggiata e

Maltempo : Daniele - il fango ha ucciso mio padre ma si può ripartire : Milano, 11 nov. (AdnKronos) - Daniele aveva 8 anni quando il fango ha inghiottito suo padre Roberto e la sua infanzia. Venti anni dopo vive ancora a Siano, vicino a quella montagna che il 5 maggio 1998 franando - complici le piogge abbondanti - investì case e persone: 160 le vittime, Sarno pagò il b

Maltempo - Daniele : il fango ha ucciso mio padre ma si può ripartire : Daniele aveva 8 anni quando il fango ha inghiottito suo padre Roberto e la sua infanzia. Venti anni dopo vive ancora a Siano, vicino a quella montagna che il 5 maggio 1998 franando – complici le piogge abbondanti – investì case e persone: 160 le vittime, Sarno pagò il bilancio più alto con 137 bare. Anche i comuni di Quindici e Bracigliano furono travolti dai due milioni di metri cubi di melma. L’Italia, da Nord a Sud, ancora ...