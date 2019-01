La Fed potrebbe cambiare idea sui tassi di interesse

Fed non alzerà i tassi nel 2019. Anzi - potrebbe tagliarli : Nessun rialzo dei tassi. Anzi. Il 2019 potrebbe segnare un cambio repentino di programma nella politica monetaria della Fed con alcuni analisti che non escludono un taglio del costo del denaro. Il mese scorso la banca centrale Usa aveva detto di prevedere due strette. Stando ai future sui Fed ...

Usa - Williams : la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019 : Usa, Williams: la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019 , RV - www.ftaonline.com,

X Factor - dopo Fedez e Manuel Agnelli anche Lodo Guenzi potrebbe dire addio : anche Lodo Guenzi è in forse per la prossima edizione di XFactor. Nel talent canterino Sky per ora hanno dato l'addio tanto Manuel Agnelli quanto Fedez e ora anche Lodo Guenzi, leader de 'Lo Stato ...

Tennis – Courier non ha dubbi : “Djokovic come Federer - a 35 anni potrebbe ancora…” : Jim Courier esalta le doti di Novak Djokovic: l’ex Tennista pensa che Nole, in futuro, possa rientrare da un infortunio in stile Federer e tornare al top anche a 35 anni Il 2018 è stato senza alcun dubbio l’anno di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di operarsi al gomito per eliminare il dolore che gli impediva di giocare al massimo delle sue potenzialità, ritornando gradualmente al top della forma, fino a vincere ...

Federica Panicucci via da Mattino 5? Chi sarà la conduttrice che potrebbe sostituirla? : FUNWEEK.IT - Soltanto una settimana fa Federica Panicucci dichiarava al Maurizio Costanzo Show di vivere la vita che ha sempre sognato e che aveva tutto ciò che desiderava: ora però le...

Federica Panicucci via da Mattino 5? Chi sarà la conduttrice che potrebbe sostituirla? : FUNWEEK.IT - Soltanto una settimana fa Federica Panicucci dichiarava al Maurizio Costanzo Show di vivere la vita che ha sempre sognato e che aveva tutto ciò che desiderava: ora però le cose per la ...

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

La Fed spinge le Borse - ma arrivo dazi su auto potrebbe rovinare la festa - analisti - : La Federal Reserve Usa potrebbe rallentare il suo ciclo di rialzi del tasso d'interesse. A far intendere questo cambio di rotta sono stati alcuni passaggi del discorso del presidente della Fed Jerome ...

Fed - board diviso. Potrebbe interrompere ciclo di rialzi dei tassi da marzo : ... Il dispaccio d'agenzia, in cui vengono citate persone anonime con una posizione senior in seno alla Fed, dice che il dibattito sarà acceso all'interno del board di politica monetaria a marzo e a ...

U&D - Federico Rubini potrebbe tornare in studio a corteggiare Teresa : L'eliminazione dell'ex corteggiatore Federico Rubini, nello studio di Uomini e Donne, ha fatto molto discutere il fedele pubblico del people show condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo sembrava essere molto in sintonia con la tronista da lui corteggiata: Teresa Langella. Quest'ultima, che ricordiamo essere stata un'ex tentatrice dell'ultima edizione di Temptation Island, ha deciso di eliminare Federico in seguito ad alcune importanti ...

Anticipazioni Uomini e donne - Teresa Langella elimina tutti : Federico potrebbe ritornare : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso delle ultime registrazioni del trono classico c'è stata una decisione clamorosa da parte della tronista Teresa Langella, la quale in preda ad una crisi, ha deciso di eliminare dalla trasmissione tutti i corteggiatori che fino a questo momento avevano provato a conquistare il suo cuore. La tronista non ha gradito l'atteggiamento dei suoi pretendenti e per questo motivo li ha fatti ...