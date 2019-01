Inter | anche i nerazzurri su Agustin Almendra

Sul decreto sicurezza Interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Calciomercato Inter - proposto al club nerazzurro un giocatore del Manchester United : la situazione : Il club di Zhang Jr. punta De Paul per il mercato estivo e intanto valuta un giocatore del Manchester United proposto nelle ultime ore Il mercato invernale è iniziato, l’Inter si muove già per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Sono tante le trattative aperte, sia in entrata ma anche in uscita, con Miranda che smania per trovare una nuova sistemazione. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di giocare ...

Barella - l’Inter è alla finestra. Anche De Laurentiis vuole il centrocampista : Barella INTER – Ormai si è capito, Nicolò Barella è la stella di questa nuova sessione di mercato. Il centrocampista del Cagliari sembra ormai essere pronto per il salto di qualità, e le big d’Italia si affacciano alla finestra per assicurarsi le prestazioni del pupillo sardo. Il Napoli, in queste ore, sta provando il colpaccio, […] L'articolo Barella, l’Inter è alla finestra. Anche De Laurentiis vuole il centrocampista ...

Lega calcio : "Prima coppa Internazionale a cui assisteranno anche le donne" : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

Supercoppa Italiana “sessista” - anche la Lega Interviene : “roba da Medioevo” : Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Vice presidente della commissione Esteri della Camera, ha tuonato contro la Supercoppa Italiana di Gedda “Il nostro calcio ha chiuso malissimo il 2018 tra gravi violenze, ululati razzisti e vergognose scritte sulle stragi dell’Heysel, di Superga e di Scirea, ma sembra voler iniziare il 2019 ancora peggio, facendosi umiliare dall’Arabia Saudita, svendendo i nostri valori per pochi ...

CALCIOMERCATO Inter/ Ultime notizie : si cerca anche Tonali - ma il Brescia fa resistenza : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie. La dirigenza ha puntato su Sandro Tonali del Brescia ma le rondinelle sono restie a farlo partire.

Belen - è guerra sui social : la Rodriguez si difende - Interviene anche Simona Ventura : News Belen Rodriguez: l’argentina contestata sui social Belen Rodriguez riceve critiche a non finire anche quando ciò che fa non ha niente di straordinario. Oggi la showgirl e conduttrice ha infatti postato una foto in cui la si vede fare una sauna e mostrare delle forme mozzafiato. Tutti entrano in sauna con un costume, per […] L'articolo Belen, è guerra sui social: la Rodriguez si difende, interviene anche Simona Ventura proviene ...

Inter - Nainggolan in crisi anche con… la moglie : è Ginevra la nuova fiamma? : Non è di certo un buon momento per il centrocampista Radja Nainggolan, il calciatore dell’Inter ha dovuto fare i conti con qualche problema fuori dal campo, in particolar con il provvedimento dell’Inter dopo una serata in discoteca ed il ritardo all’allenamento, poi il calciatore è tornato a far parte del gruppo. Ma nelle ultime ore novità anche per quanto riguarda la vita privata, secondo quanto riporta ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : torna di moda Dembelè - ma anche il Monaco cerca il belga del Tottenham : Calciomercato Inter, Ultime notizie 2 gennaio. Ritorna l'ipotesi Dembelè dal Tottenham: il belga è in scadenza di contratto ma è corteggiato dal Monaco.

CALCIOMERCATO Inter/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Elisa Isoardi - il tumore scoperto in diretta tv - la paura - l’Intervento : “Anche se spesso risulta benigno non bisogna sottovalutarlo” : «Ho scoperto di avere un tumore. Era un grosso polipo che stava compromettendo la mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce». Così Elisa Isoardi in una lunga intervista rilasciata nel 2014, quando la conduttrice de “La prova del cuoco“, raccontava i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. La conduttrice ha ...

Inter - non solo Gabigol : il Flamengo vuole anche Miranda : Secondo quanto riferisce la versione online de ' La Gazzetta dello Sport ', ' il brasiliano ha fatto capire di voler andar via per giocare con continuità. Magari per mettersi alla prova per l'ultima ...

Brisbane International - Murray esordio con vittoria - bene anche Kyrgios : Andy Murray ricomincia bene. Lo scozzese, ex n.1 del mondo e sceso al n.240 dopo il lungo stop per l'infortunio all'anca, ha esordito positivamente nel 'Brisbane International'i in cemento del ...

Torneo di Cagno con novità C'è anche la WInter Cup : Grande attesa per la ventottesima edizione del Torneo indoor di calcio che si svolgerà nel palazzetto dello sport e nella tendostruttura di via Brella, a Cagno, con inizio sabato 5 e conclusione domenica 27 gennaio. Grande attesa perché per la prima volta nell'ambito della manifestazione calcistica ...