Incalzato dai ribelli M5s e dai maldipancia dei suoi sindaci | Di Maio chiede obbedienza

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Accerchiato dai, anche del Movimento 5 Stelle, e dai parlamentari più critici, Luigi Diè in difficoltà e cerca un modo per venir fuori da questo attacco incrociato. Mesi fa fu costretto a invocare la testuggine romana perre compattezza a deputati e senatori che non volevano votare il decreto sicurezza, adesso il provvedimento targato Matteo Salvini, disconosciuto da molti primi cittadini, torna a far discutere e a procurare guai dentro M5s. Il vicepremier grillino ancora una votla richiama iall'ma, nonostante questo, diversi pezzi del mondo pentastellato sfuggono dal controllo del capo politico, che a sua volta deve tenere l'occhio vigile sul pallottoliere di Palazzo Madama e quindi non gli resta che prendere tempo per eventuali nuove espulsioni.La senatrice Paola Nugnes, ancora sotto la lente di ingrandimento dei ...