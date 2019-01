Amici 18 | le novità | Timor Steffens potrebbe lasciare il format | riparte il daytime

Amici 18 - anticipazioni : le novità del daytime 2019 su Canale 5 : Amici di Maria De Filippi 2018/ 2019 : da lunedì parte il daytime su Canale 5 Come ha anticipato anche Davide Maggio, da lunedì 7 gennaio partirà il daytime dell’edizione 2018- 2019 di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Il nuovo appuntamento quotidiano in onda su Canale 5 prima della seguitissima soap Il Segreto, si aggiunge quindi anche quest’anno alla striscia ...

Amici 2018 : Maria De Filippi e la novità sugli allievi : Maria De Filippi: tutte le novità di Amici 2018 Sabato andrà in onda il primo appuntamento di Amici 2018, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Tante sono le novità previste in questa nuova edizione, ad iniziare dal corpo dei docenti, come già svelato nelle scorse settimane. Alcuni professori sono andati via, altri sostituiti e altri ancora hanno assunto un nuovo ruolo all’interno della scuola. Tv Blog, oggi ...