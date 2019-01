: Accoltella a morte il padre, fermato un 14enne - Agenzia_Ansa : Accoltella a morte il padre, fermato un 14enne - repubblica : Ravenna, 14enne accoltella a morte il padre [news aggiornata alle 23:48] - MediasetTgcom24 : Accoltella a morte il padre, fermato un 14enne nel Ravennate #ravenna -

Al culmine di un gioco in casa, sembra per uno scatto d'ira unhato ail. E' successo giovedì sera, intorno alle 22 e l'uomo, sui 55 anni, italiano e residente in provincia di Ravenna, è stato portato subito all'ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente gravi ed è deceduto in mattinata. Il minorenne è stato fermato dai carabinieri e probabilmente verrà portato in in una struttura idonea perché presenta un disagio personale pregresso.(Di sabato 5 gennaio 2019)