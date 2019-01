romadailynews

Spazio, capodanno su Ultima Thule: New Horizons la piccola sonda esploratrice della Nasa…

(Di giovedì 3 gennaio 2019) New Horizons la piccola sonda esploratrice della Nasa, ha raggiunto, designato come Mu69 2014, il primo giorno dell’anno, a oltre 6 miliardi di chilometri dalla Terra. Dalle prime immagini l’oggetto sembra avere la forma di un birillo di circa 32 per 16 chilometri, che ruota come un’elica attorno ad un asse che punta approssimativamente verso la sonda stessa.Sorvolando, nelle prime ore delNew Horizons, ha inaugurato l’era dell’esplorazione dell’enigmatica fascia di Kuiper, una regione di oggetti primordiali che rappresentano la chiave per comprendere le origini del Sistema solare.I segnali provenienti dalla sonda spaziale confermano il perfetto funzionamento della stessa e i dati scientifici suhanno raggiunto il centro operativo della missione presso il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory alle 10:29 EST del primo ...