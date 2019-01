Saldi | non solo vestiti | anche panettoni | pandori e cotechini a prezzi ghiotti

Saldi : Coldiretti - non solo abiti -70% da pandori a cotechini : Non solo abiti e accessori, anche prodotti tipici delle feste di Natale offerti con sconti fino al 70%, dai cotechini ai pandori, dai panettoni ai torroni fino alla frutta secca. E' quanto afferma la ...

Saldi invernali 2019 - tutte le date e i consigli per non sbagliare acquisto : Inizieranno tra il 2 e il 5 gennaio, ma in alcune regioni dureranno a lungo: fino alla primavera. Sono i Saldi invernali, l'occasione in cui i negozi di abbigliamento mettono in vendita la merce non ...

Saldi : i pezzi da non lasciarsi scappare : Stanno per arrivare i Saldi! E come ogni anno ci sarà la pazza corsa ai negozi… a parte una doverosa piccola premessa, ecco qui per voi la mia mini lista dei pezzi da non lasciarsi scappare questo autunno inverno. Saldi, i pezzi da non lasciarsi scappare: premessa Prima di correre nei negozi per acquistare praticamente qualunque cosa senza nemmeno pensare se effettivamente ci serve o se davvero ci sarà bene, cerchiamo di fermarci un ...

Manovra - oggi decisione finale sui Saldi. Tria : "Non sarà rivoluzionata ma scelta spetta a politica" : Politica economica. Il governo punta ad arrivare a una soluzione sui saldi della Manovra nella giornata di oggi ma poi la decisione sulla riduzione o meno del deficit spetterà alla politica. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un forum sul welfare aziendale. "Ormai - ha detto il ministro - ci siamo arrivati, entro la giornata si arriverà a decidere ...

Manovra - Di Maio : "Saldi invariati Quota 100 e reddito non slittano" : Luigi Di Maio tira dritta e frena sulle aperture all'Unione europea dopo la cena di riavvicinamento tra Juncker e Conte e il vertice di governo che aveva confermato la disponibilità italiana a fare qualche passo indietro sulla Legge di Bilancio Segui su affaritaliani.it

Di Maio : “Quota 100 e reddito di cittadinanza non slittano - manovra a Saldi invariati” : reddito di cittadinanza, quota 100, la flat tax per le partite Iva e l'Ires agevolata per le imprese: i capisaldi della manovra rimangono tutti lì. I saldi della legge di bilancio restano invariati, quindi stiamo cercando semplicemente di migliorare la quota investimenti e questo aiuta molto la manovra", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio all'agenzia di stampa Adnkronos. .Continua a leggere

Cena tra Conte - Tria e Juncker «Non si è parlato di Saldi - il dialogo eviterà l’infrazione» «We are friends» - Il video : Il primo ministro ha detto così ai giornalisti mentre fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione Ue a palazzo Berlaymont

Manovra - vertice a Palazzo Chigi 'Saldi e crescita invariati'. Salvini 'Se all Ue non va bene tiriamo avanti lo stesso' : La Manovra 'non cambia, i saldi resteranno invariati'. Ma sono state 'messe più risorse sul dissesto idrogeologico'. Questo, in sintesi, il risultato del vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra tra il ...

Manovra - iniziato il Cdm : entro mezzanotte le risposte alla Ue | Dal vertice a Palazzo Chigi : "Saldi e stime di crescita non cambiano" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

