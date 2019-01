Proseguono le offerte Play per passare a Tre con chiamate e Giga a partire da 4 | 99 euro

TIM - Proseguono le offerte Operator Attack : Iron 50GB - Deca Go 20GB e 15 Go New 50GB : offerte TIM novembre 2018, ancora attive le promozioni per chi effettua la portabilità. Sfida a Iliad, Vodafone, Wind e 3 offerte TIM: le Operator Attack di novembre 2018 offerte TIM: le Operator ...