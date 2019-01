Per Salvini giocare in Arabia Saudita è una vergogna Ma gli affari in Qatar si possono

La mala SuPercoppa e i sindaci contro Salvini. Di cosa parlare stasera a cena : Tutti critici un po' tardivi, e, come dire, a bonifico ormai arrivato, ma ecco un fronte unito nella politica italiana contro la scelta di far giocare la finale di Supercoppa, tra Juventus e Milan, a Riad, in Arabia Saudita. La difesa è affidata a una solitaria Lega Calcio. Il fronte dei comuni co

Decreto Sicurezza - lo scontro giudiziario tra Salvini e Comuni è un'arma a doppio taglio Per entrambi : Uno scontro tutto politico che, se portato sul piano giudiziario, sarebbe condotto ad armi spuntate da entrambe le parti, con il rischio di dar luogo a un conflitto istituzionale tra apparati statali ed enti locali, con tempi lunghi e in terre inesplorate. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ripercussioni legali nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la decisione di "sospendere" l'applicazione del ...

Dl sicurezza - scontro Salvini-Sala video Conte : «Disapplicare la legge è violarla» Gli esPerti : «120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano Beppe Sala: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu. Ma palazzo Chigi interviene: pronti a un incontro con l’Anci

Matteo Salvini - partito sovranista Per le europee : a Varsavia Per incontrare il polacco Jaroslav Kaczynski : L'ultimo pezzo del puzzle sovranista in vista delle elezioni europee del 26 maggio andrà a posto il 9 gennaio, quando Matteo Salvini andrà a Varsavia in visita aJaroslav Kaczynskiche con il Pis, Diritto e Giustizia, governa la Polonia da quattro anni. Accreditarsi, come riporta la Repubblica, non è

J-Ax querela gli haters dopo la polemica social con Matteo Salvini : 'Alle ONG i soldi delle cause Perse' : Ax aveva avuto modo di dichiarare di desiderare un mondo senza guerra, senza inquinamento ma anche senza Matteo Salvini . Il vicepremier non si era lasciato scappare l'occasione, mandando due baci in ...

Dl Sicurezza - Salvini : "Pacchia finita Per i sindaci" | Video - Orlando a Tgcom24 : "La cittadinanza si toglie nelle dittature" : Sindaci in rivolta contro il decreto Sicurezza. A guidarli il primo cittadino di Palermo che spiega: "Alcune norme sono inaccettabili: trasformano chi vive legalmente in illegale". Salvini: "Sindaci dimettetevi"

J-Ax-Salvini : scintille su Twitter - bufera social sul rapPer che minaccia querele : Di certo c'è che nessuno dei due ha peli sulla lingua e che entrambi godono di un nutrito gruppo di fan. Il popolare rapper J-Ax e Matteo Salvini da qualche giorno continuano a punzecchiarsi. Ad innescare tutto è stata un'intervista del cantante che è stata accolta con ironia e sarcasmo dal ministro, a cui è seguita una nuova replica da parte del musicista. Considerato che il tutto è avvenuto su Twitter si è anche innescato un effetto domino che ...

Salvini contro la SuPercoppa in Arabia Saudita : “Giocarla lì è una schifezza” : «Intermezzo calcistico: che la Supercoppa italiana si giochi in un paese islamico dove le donne non possono andare allo stadio se non sono accompagnate dagli uomini è una tristezza, è una schifezza: io quella partita non la guardo. «Dove sono le femministe italiane, le Boldrini di turno?». Così su Facebook il ministro dell’Interno Salvini sul matc...