Pensioni | Durigon | Task force all' Inps per affrontare il rischio caos di quota

Pensioni e Quota 100 - Durigon : «Decreto il 10-12 gennaio» : Il decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le norme sull'...

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle Pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Pensioni quota 100 - Salvini e Durigon la confermano e smentiscono Q104 : A tranquillizzare gli animi degli elettori e di quanti ambivano alla quota 100 ci ha pensato Claudio Durigon (Sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) che ad Agorà (Rai 3) è intervenuto per rassicurare i pensionandi: 'quota 100 non subirà tagli e non diventerà quota 104'. Anche Salvini ha rassicurato: "quota 100 è 62 anni di età più 38 di contributi". Pensioni anticipate, Brambilla smentito: nessuna modifica dei requisiti È una bufala! ...

Pensioni : 'Opzione Donna in campo' rassicura Durigon : Opzione Donna e la proroga al 2019 non sarebbe in discussione, stando alle ultime dichiarazioni di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e deputato della Lega Nord di Matteo Salvini. Le parole dell'ex sindacalista sono arrivate a margine della presentazione del Rendiconto sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), come riporta il quotidiano romano Il Messaggero. Durigon si conferma come uomo chiave del dossier ...

Durigon : «Pensioni - realizzeremo quota 100 anche con 2 miliardi in meno» : Claudio Durigon, lei è il sottosegretario al lavoro che ha in mano il dossier sulla riforma «quota 100» delle pensioni, il provvedimento è...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Quota 100 è una libera scelta e non è ingannevole' : Non ha alcun dubbio il Presidente dell’Inps Tito Boeri, il termine che accompagna quota 100 (la misura di pensione anticipata voluta dal Governo giallo verde) è assolutamente fuorviante, e deve essere, per correttezza cambiato. La gente, specifica Boeri, ha capito poco del provvedimento che dovrebbe vedere la luce con un decreto ad hoc o con un emendamento alla manovra, e si sta illudendo, ma vi sono paletti importanti da rispettare per potervi ...

Claudio Durigon - sottosegretario al Lavoro : "Per le Pensioni meno di 6 - 7 miliardi" : Il governo non esclude di fare un emendamento alla manovra su quota 100. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a margine di un convegno al Cnel parlando di "due strade" per gli interventi sulle pensioni: o con l'emendamento alla manovra o con un dl a parte."I conteggi che abbiamo quest'anno sono inferiori a 6,7 miliardi". Ha aggiunto Durigon rispondendo ad una domanda sulle risorse necessarie per la riforma delle pensioni. La ...

Pensioni : Quota 100 resta invariata - per Durigon partirà nella prossima primavera : Arrivano le prime conferme sul meccanismo della Quota 100 dopo la trattativa avviata nei giorni scorsi tra il Governo Conte e la Commissione Europea sulla nuova manovra finanziaria. Il sistema volto a superare la tanto odiata Riforma Fornero si farà e con molta probabilità entrerà in vigore a partire dal prossimo aprile. Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon che, a margine dell'intervista su Radio Cusano ha ...

Pensioni 2019 - Garavaglia e Durigon su quota 100 : libera scelta - al via da aprile : La quota 100 [VIDEO] resta pur sempre una libera scelta, lo assicurano il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e il vice ministro dell’Economia Massimo Garavaglia: un provvedimento che consentira' il tanto atteso turn-over generazionale, che prendera' il via da aprile 2019. Vediamo come funziona il meccanismo e le prime conferme ufficiali a margine dell'ultimo convegno Cisl. Pensioni anticipate quota 100, Durigon: si parte da ...

Pensioni - Durigon conferma su La7 : stop aspettativa di vita per precoci e anticipate : Le novita' che da giorni moltissimi lavoratori stanno aspettando e che concernono lo stop dell’aspettativa di vita dal 2019 sono giunte dal sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, che nel corso di un’intervista rilasciata il 06/11 a L'Aria che Tira su La7 conferma il blocco dell’aumento dei 5 mesi sia per le Pensioni anticipate [VIDEO] quanto per la quota 41, usufruibile, come stabilito dalla passata legislatura, dai precoci di ...