La storia di Wazib | il ragazzo in fuga dalla Libia che ora fa il sub e protegge i nostri

(Di giovedì 3 gennaio 2019) E’ arrivato a Salerno con un barcone partitoe qui è diventato uno dei Caschi blu che proteggono imari. Ora sogna di entrare nella Marina militare italiana e, da grande, fare il comandante di una nave.Abdullah ha 19 anni, è nato in Bangladesh ed è uno dei protagonisti del film documentario Deep, vincitore del progetto MigrArti 2018 (promosso da Miur e Unesco). La sua è solo una delle tante storie di migrazioni raccontate dai registi Luca Alessandro e Allegra Bernardoni. Il mare naturalmente al centro: è la distesa che devono attraversare per avere la salvezza, ma in questo caso anche l’occasione per avere il riscatto. Le esperienze infatti raccolte in Deep parlano di ragazzi che, grazie alla cooperativa sociale il Villaggio di Esteban, partecipano attivamente a vari progetti della comunità locale. Tra cui i Blue Helmets of the Sea, ovvero ...