Conte e Renzi | due interviste per inaugurare l' anno nuovo

Giuseppe Conte - Franco Bechis svela il suo segreto : "È come Matteo Renzi" : Tre sussulti e una triste verità. Franco Bechis svela il volto di Giuseppe Conte, dopo essersi "sciroppato con vero spirito di sacrificio le circa tre ore di conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri". I sussulti sono in realtà tre gaffe, scrive il direttore del Tempo, espressione

Dal papà di Renzi a Conte premier - da Junker al figlio di TheFerragnez : è stato l'anno più pazzo della politica italiana : È stato l'anno del grande veto di Sergio Mattarella sul grande vecchio Paolo Savona, designato all'Economia. Savona però è entrato nel governo lo stesso, immortalato in quella meravigliosa vignetta ...

Sondaggi - fiducia al 60% per il governo : Conte meglio di Renzi e Berlusconi : I Sondaggi premiano ancora una volta il governo Conte, al quale gli italiani riservano una fiducia nettamente al di sopra della media dei predecessori grazie all’ininterrotta “luna di miele” tra elettori e rappresentanti delle istituzioni. Seppur nell’ambito di una frenata generale dei partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle si difendono al meglio dal temuto calo di consensi che solitamente accompagna il passare del tempo per qualsiasi ...

Manovra - Licia Ronzulli e la pesantissima accusa a Giuseppe Conte : "Vi ricordate Matteo Renzi?" : Nel mirino di Licia Ronzulli, dopo il discusso ok alla Manovra, ci finisce il premier, Giuseppe Conte. La vicepresidente dei senatori di Forza Italia non usa giri di parole: "Il premier Conte fa un uso troppo disinvolto di parole come cittadini e popolo. Si ricordi che non l’ha eletto nessuno", prem

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Manovra - Renzi ironizza : “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su Conte : “Attenzione - è in ritardo…” : Matteo Renzi, collegato in diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, ironizza sul governo M5s-Lega: “Sono qui perché oggi Giuseppe Conte dovrà intervenire in Senato. Aspetta la mail da Bruxelles, dove è stata scritta la Manovra”. Poi, a un certo punto, la battuta sul presidente del Consiglio: “Attenzione, è in ritardo…”. L'articolo Manovra, Renzi ironizza: “Testo scritto da Bruxelles”. Poi la battuta su ...

Governo Conte - nel ricorso alla fiducia peggio di Letta e Renzi : Sarà un percorso convulso, quello della manovra , che entro la fine dell'anno dovrà avere il suo via libera alla Camera e al Senato. Probabile il ricorso al voto di fiducia. Ma intanto - sulle fiducie ...

Renzi attacca il premier Conte : “Uno schifo - preferisce la trattoria alla commemorazione di Strasburgo” : Matteo Renzi attacca duramente il premier Giuseppe Conte, accusato di aver preferito andare in trattoria con Di Maio e Salvini invece di presenziare alla commemorazione delle vittime di Strasburgo “Quando tutti i capi di stato e di governo dell’Unione europea sono riuniti insieme per commemorare le vittime dell’attentato di Strasburgo c’è un solo assente, uno solo. Una sola sedia vergognosamente vuota. L’assente è ...

Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte : "Assente alla commemorazione delle vittime di Strasburgo - uno schifo" : "Quando tutti i capi di stato e di governo dell'Unione europea sono riuniti insieme per commemorare le vittime dell'attentato di Strasburgo c'è un solo assente, uno solo. Una sola sedia vergognosamente vuota. L'assente è il premier italiano Conte. Che arriva a Bruxelles, vede Juncker e gli altri, fa la conferenza stampa. Ma poi all'improvviso decide di prendere l'aereo di stato, tornare indietro a Roma, andare in trattoria con ...

Renzi sfotte il premier Conte e poi avverte Salvini : “Tante aspettative ma nulla” : Renzi parla di Giuseppe Conte e racconta di alcuni messaggini ricevuti in passato e poi avverte Matteo Salvini “Ancora non hai fatto nulla” “Giuseppe Conte chi?”. Matteo Renzi, in una intervista a Vanity Fair risponde sarcastico quando gli si fa il nome del presidente del Consiglio. E rivela un retroscena dei suoi rapporti con lui: “Conte me lo ricordo, quando ci mandava imessaggini tutto Contento e entusiasta ...

