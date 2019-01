Che Dio ci Aiuti 5: Elena Sofia Ricci torna su Rai1 con Suor Angela!

uominiedonnenews

: Fare la pace significa imitare Dio, che ha voluto fare pace con noi: ci ha inviato il suo Figlio e ci ha perdonati. - Pontifex_it : Fare la pace significa imitare Dio, che ha voluto fare pace con noi: ci ha inviato il suo Figlio e ci ha perdonati. - marcofurfaro : La prossima volta che qualcuno del governo tira fuori rosari, Vangeli, crocifissi, santini a cui prostrarsi, ricord… - Pontifex_it : Oggi più che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace”, messaggeri e testimoni di Dio Padre che… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019)“Che Dio ci5” cone Valeria Fabrizi. Nel convento più amato dai telespettatori nuove problematiche, nuove storie e anche nuove tentazioni. Azzurra e Guido sono avvisati.Angela alle prese con un piccolo ospite, Matteo, di cui dovrà prendersi cura.Che Dio ci5: nuove avventure stanno per arrivare nel convento diAngela eCostanza. Non ci sarà Lino Guanciale ma l’arrivo del bellissimo Athos porterà qualche scompiglio. Per le coppie della storia, in questa serie, non sarà vita facile. E’ stato finalmente ufficializzato l’inizio della nuova serie “Che Dio ci5” che andrà in onda a Gennaio su. A due anni di distanza dall’ultima edizione. La nuova stagione di “Che Dio ci5” sarà articolata in dieci puntate da due episodi ciascuna che andranno in onda in prima serata. Una prima notizia che possiamo segnalare sulla serie è ...